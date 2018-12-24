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Sonat Altuğ, yoğun bakımdan çıktı

Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Sonat Altuğ, tedavi gördüğü Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinden normal servise alındı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 17:56
Sonat Altuğ, yoğun bakımdan çıktı

Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tüm dostlarımıza, duaları ile destek olan tüm sevenlerimize teşekkürlerimi sunarım. Dualarınızın hepsini duydum, çoğunu not aldım” ifadelerini kullandı.

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Sonat Altuğ’un paylaşımı;

“7 Aralık tarihinden beridir başhekim Dr. Bülent Dizdarlı yönetimindeki Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Genel Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görmekteydim. Yoğun bakım sorumlusu Dr. Şükrü Onbaşı gözetiminde ve yoğun bakımdaki hemşire ve hastabakıcıların insanüstü çabaları ve gayretleri sonucunda tehlikeyi atlatarak tedavime devam etmek üzere az önce normal servise alındım. Ancak, bir süre ziyaretçi yasağım olacak, anlayışınız için teşekkür ederim. Rahatsızlığımın ilk anından itibaren hastaneye gelerek benimle ilgilenen arkadaşım, doktorum Dr. Sıla Usar İncirli’ye, müdahalesi ile hayatımı kurtaran arkadaşım Dr. Suha Halil Akpınar ‘a , Dr. Çağın Ozankaya’ya, Başhekim yardımcısı, arkadaşım Dr. Cenk Soydan’a, ve bu süre içerisinde sürekli olarak yanımızda olan ve pozitif enerjilerini bize gönderen tüm dostlarımıza, duaları ile destek olan tüm sevenlerimize teşekkürlerimi sunarım. Dualarınızın hepsini duydum, çoğunu not aldım”

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Anahtar Kelimeler:
Sonat AltuğYoğun BakımHaberGündemKıbrıs
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