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Sorakın: “Yerel seçimlerin ertelenmesi mümkün değil”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

02 Şubat 2022 Çarşamba 09:56
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Sorakın: “Yerel seçimlerin ertelenmesi mümkün değil”
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ÖZEL HABER

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Yerel seçimlerin ertelenmesi hakkında konuşan Sorakın, “Yerel seçimlerin ertelenmesi mümkün değildir. Anayasamızın 119. Maddesinde ‘yerel yönetim organlarının seçimleri 68. Maddesine uygun olarak 4 yılda bir yapılır’ diyor. Anayasanın herhangi bir yerinde yerel seçimlerin ertelenmesine yönelik bir madde yok. Olağanüstü durumlara da baktım ancak seçimlerin ertelenebilmesiyle ilgili bir husus şuan yok. Olağanüstü bir durum olduğunda da 3 ay ertelenir diyor. 5 ay sonra bu seçimler yapılacak. Anayasayı ihlal edemeyiz. Bu anayasayı uygulamak için yaptık. CTP bu anayasaya ret oyu veren bir partidir. 1985 yılında biz ret oyu verdiğimizde diğer partiler onay vermişti. Ancak bugün gelinen aşamada seçim süreci başlamıştır. Adayların bir kısmı resmen açıklanmış olmasa bile adaylar kendi sınırlarında çalışıyor. 5 ay sonra olacak bir seçimi çeşitli bahanelerle ertelemek mümkün değildir. Mecliste 3’te 2 çoğunlukla anayasa değiştiremezsiniz. Anayasayı değiştirmek için referanduma gitmeniz gerekmektedir. CTP bu sürenin ertelenmesine Anayasaya aykırı olduğu karşıdır. Çok ciddi bir gerekçede getiremiyorlar. Kışın orta yerinde, 23 Ocak’ta biz genel seçim yaptık. Yerel seçimler Haziran ayı sonunda. Eğer bir reform hazırlanması gerekiyorsa oturur hep birlikte özel bir komite kurarız. Yasanın son şeklini veririz ve bir sonraki seçime 2026’da belediye sayısı daha az olabilecek şekilde yerel seçimleri yaparız” dedi.

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Erdoğan Sorakın
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