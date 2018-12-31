'Sorumluluk almaya ve katkıda bulunmaya hazırız'

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), vicdani ret konusundaki hassasiyetlerini vurgulayarak, birlik olarak ülkedeki durumun geliştirilmesi için sorumluluk almaya ve katkıda bulunmaya hazır olduğunu açıkladı.

KTTB Genel Sekreteri Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, konuyla ilgili açıklamasında, vicdani reddin, artık gelişmiş toplumlarda yasal bir hak olarak kabul edildiğine işaret etti. Bu ülkelerde kişinin vicdan, düşünce ve dini sebeplerle askerliği reddedebildiklerini kaydeden Oygar, yine bu ülkelerde vicdani retçilere askerlik görevi yerine kamu görevi yapma seçeneği sunularak, bu seçeneklerin ülkenin yasalarında düzenlendiğini belirtti.

Oygar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, 1987’de devletleri vicdani ret hakkını tanımaya davet etmiş ve devletlerin bu hakkı kullananları cezalandırmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtmiştir. Bunu takip eden 1989 kararında ise Komisyon bir adım daha atarak vicdani ret hakkının İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi madde 18’de (Her şahsın, fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır) tanınan inanç özgürlüğünün bir parçası olduğunu belirtmiştir; Bu ilke kararları doğrultusunda Komisyon, devletleri kanunlarını ve uygulamalarını gözden geçirmeye; vicdani retçiler için af ve hakların iadesi uygulamalarını yürürlüğe koymaya çağırmıştır.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, vicdani ret hakkını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) madde 9’da güvence altına alınan düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün zorunlu bir gereği olarak kabul etmiştir. AİHS, bu madde ile Sözleşmeci devletlere inanç özgürlüğüne saygı duyma yükümlülüğü yüklendiğini vurgulamış ve kaynağını madde 9’dan alan vicdani ret hakkına ilişkin temel ilkeler, usul kuralları ve sivil hizmete ilişkin kuralların belirlenmesini sağlamıştır.”

Görüldüğü üzere artık vicdani reddin bir hak olduğunun artık tartışma konusu olmadığına dikkat çeken Oygar, KKTC Anayasası’nın 23.maddesinin vicdan ve düşünce özgürlüğünü tanımladığını, bundan sonra yapılacak vicdani ret hakkına ilişkin temel ilkelerin, usul kurallar ve sivil hizmete ilişkin kuralların belirleneceği ek yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.