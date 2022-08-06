SORUŞTURMADA SONA GELİNDİ! DURUŞMA BAŞLIYOR!

Mahkemede söz alan Savcı Ali Hidayet, suikastla ilgili olarak soruşturmanın hem KKTC’de hem de Türkiye Cumhuriyeti’nde çok yönlü devam ettiğini ve dosyaya her gün yeni bir bilgi ve belgenin eklendiğini söyledi. Savcı Hidayet, soruşturmada artık sona gelindiğini söyleyerek, itham ve duruşma süreci için kısa süre içerisinde hazır olacaklarını ifade etti. Yargıç Hazan Aksun, duruşmayı 12 Ağustos tarihine erteledi.

Öte yandan, hain bir suikasta kurban giden sevilen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin Türkiye’de devam eden soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 12'şer yıla kadar hapisleri istendi. 22 Şubat tarihinde tutuklanan Mustafa Söylemez, olayla ilgili olarak sözde “Susma hakkını” kullanıyor.