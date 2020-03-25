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Sosyal Sigortalar Dairesi'nde online ödeme dönemi başladı

Ülkemizde yaşanan corona virüs vakalarının yayılmasının engellenmesi ve halkımızın sağlığını korumak adına Sosyal Sigortal Dairesi, tarafından sigortalıların hizmetine sunulan online başvuru uygulamasına ilaveten, daire  tarafından prim ödeme işlemlerinin online olarak internet üzerinden gerçekleştirilmesine olanak sağlayan yeni bir uygulama başlatıldı.

25 Mart 2020 Çarşamba 13:11
1008 Okunma
Sosyal Sigortalar Dairesi'nde online ödeme dönemi başladı

Ülkemizde yaşanan corona virüs vakalarının yayılmasının engellenmesi ve halkımızın sağlığını korumak adına Sosyal Sigortal Dairesi, tarafından sigortalıların hizmetine sunulan online başvuru uygulamasına ilaveten, daire  tarafından prim ödeme işlemlerinin online olarak internet üzerinden gerçekleştirilmesine olanak sağlayan yeni bir uygulama başlatıldı.

Online prim ödemesi yapmak isteyen sigortalıların, işçi ve işveren primlerini, kendileri veya muhasipleri aracılığıyla Sosyal Sigortalar Dairesi’nin ssd.gov.ct.tr adresli web sitesinden gerçekleştirebilecekleri duyuruldu.

Anahtar Kelimeler:
Sosyal Sigortalar DairesiCorona VirüsOnline ödeme
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Esnaf 2020-03-25 13:30:24

Mükemmel bir gelişme, emeği geçenleri takdir etmek istiyorum. Kim düşündüyse helal (!) olsun

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