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Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Değişiklik Yasa Tasarıları görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün, Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale R. Rogers başkanlığında toplandı.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:55
Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Değişiklik Yasa Tasarıları görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün, Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale R. Rogers başkanlığında toplandı.

Komite gündeminde bulunan, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ve Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine devam etti.

Toplantıya HP Milletvekili Hasan Topal,  CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Menteş Gündüz yanında davetli olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Dairesi’nden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Aziz Gürpınar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan görevli ve yetkililer katıldı.

DEĞİŞİKLİK KONULARI…

Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile yasanın günümüz koşullarına uyarlanması, 73/2007 sayılı yasa ile uyumlaştırılması amaçlanıyor.

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Tasarının genel gerekçesine göre hedefleri şöyle:

“Resen kayıt yapma hakkının Daire’ye verilerek sigortalı mağduriyetlerinin azaltılması, Engellileri Koruma ve Rehabilite ve İstihdam Yasası altında sağlanan hakların, ilk sigortalı olduğu tarihte engelli olduğu saptanan veya Sakatların İstihdamı Yasası uyarınca sigortalı olanlara da sağlanmasının önünün açılması, malül olanlar hariç 27 yaşından büyük çocuklara ölüm aylığı bağlanmaması,  Sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan çocukların mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla başka yasalar altında gelir veya aylık almamış olma şartının aranmayarak iki yerden aylık veya gelir bağlanmasının önünün açılması, hizmet akitli çalışanların ödenmiş primleri ile hak sahibi olmaları halinde yaşlılık aylığı bağlanması, işverenlerin ise kendilerine ait tüm prim borçlarını ödeyerek yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmaları,  direktörlere mali sorumluluk getirilmesi, yersiz ödemelerin ne şekilde tahsil edileceğine ilişkin düzenlemeler getirilmesi,  iş kazası vakalarında ayni işverenin tüm işyerlerinin prim oranlarının artırılmasının uygulama açısından doğurduğu sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla sadece iş kazasının meydana geldiği iş yerinin prim oranlarının artırılması ve 2 Şubat 2018 tarihinden önce Pro-Rata usulü aylık bağlanmış olan sigortalıların mevcut durumlarının korunması.”

SOSYAL GÜVENLİK

Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla ise yasanın 16/1976 sayılı Yasa ile uyumlaştırılması amaçlanıyor.

Tasarının gerekçesi şöyle:

“Resen kayıt yapma hakkının kuruma verilerek sigortalı mağduriyetlerinin azaltılması, hizmet akitli çalışanların ödenmiş primler ile hak sahibi olmaları halinde işverenlerin ise kendilerine ait tüm prim borçlarını ödemeleri halinde yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmaları, Engellileri Koruma ve Rehabilite ve İstihdam Yasası altında sağlanan hakların, ilk sigortalı olduğu tarihte engelli olduğu saptanan sigortalılara da sağlanmasının önünün açılması, malül olanlar hariç 27 yaşından büyük çocuklara ölüm aylığı bağlanmaması, Sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan çocukların mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla başka yasalar altında  gelir veya aylık almamış olma koşuluna bakılmaksızın iki yerden aylık veya gelir bağlanmasının önünün açılması, direktörlere mali sorumluluk getirilmesi, yersiz ödemelerin ne şekilde tahsil edileceğine ilişkin düzenlemeler getirilmesi, iş kazası vakalarında  ayni işverenin tüm işyerlerinin prim oranlarının artırılmasının uygulama açısından doğurduğu sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla sadece iş kazasının meydana geldiği iş yerinin prim oranlarının artırılması.”

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Jale R. RogersCumhuriyet MeclisiİdariKamu Ve Sağlık İşleri KomitesiHaberGündemKıbrıs
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