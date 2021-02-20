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SOSYAL YARDIMLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ

Sosyal Yardımlar Yasası altında hazırlanan Sosyal Yardımlar (Değişiklik) Tüzüğü hazırlandı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 11:55
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SOSYAL YARDIMLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ

SOSYAL YARDIMLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ

Sosyal Yardımlar Yasası altında hazırlanan Sosyal Yardımlar (Değişiklik) Tüzüğü hazırlandı.

Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs (Covid 19) nedeniyle gelir kaynaklarını yitiren ve muhtaç duruma düşen kişi veya ailelere temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla en fazla üç ay süreyle ve 30 Nisan 2021’de sona erecek şekilde tek kişiye 1,125 TL, aileye ise çocuk sayısına bakılmaksızın 1,500 TL sosyal yardım yapılacak.

Tüzükteki bir başka değişiklikle 60 yaşının altında olup, çalışamadığını sağlık raporu ile kanıtlamak durumunda olan muhtaç hastalar ve bedensel, ruhsal, ve/veya zihinsel engelli bir bünyeye sahip olması nedeniyle çalışamayacak durumdaki kişilere sosyal yardım yapılırken her üç ayda bir aranan uzman devlet doktoru raporu şartı ile bir yılı aşkın süreler için aranan Sağlık Kurulu raporu şartı 1 Şubat 2021’den 31 Mart 2021’e kadar aranmayacak.

Son Güncelleme: 20.02.2021 12:59
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