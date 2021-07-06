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Şov yaptı!.. İstifalar etkilemez

YDP Başkanı Arıklı, Zaroğlu'nun istifasını 'şov'a benzetti, istifanın 12 bin üye hedefini kamçılayacağını belirtti.

06 Temmuz 2021 Salı 14:45
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Şov yaptı!.. İstifalar etkilemez

Yeniden Doğş Partisi Başkanı Erhan Arıklı milletvekili Bertan Zaroğlu'nun istifasını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

"HAYIRLISI OLSUN" diyen Arıklı, istifa edenler tek tek aranıp teyidinin alınacağını belirterek, Zaroğlu'nu şov yapmakla suçladı 
Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

Lefkoşa Milletvekili Sayın Zaroğlu, beraberindeki arkadaşları ile birlikte YDP'den istifa etti...
Gerek istifa öncesi ve gerekse istifa esnasında söylediği sözlere, iddia ve iftiralara cevap vermeye gerek görmüyorum.
"İstifa edenler" diye sunduğu toplu istifa şekli, YSK tarafından kabul edilen bir istifa şekli olmadığını, YSK'nın ayrı ve ıslak imzalı istifa dilekçesi istediğini Sayın Vekilin kendisi de bilmektedir. Buna rağmen şov yapmak için toplu istifa dilekçesi sunulmuştur...
Buna rağmen imzaların gerçekten bu şahıslara ait olup olmadığı araştırılacak ve "Evet. O imza benim" diyenlerin istifası derhal işleme konulacak, sahte imza tespit edilmesi halinde ise polise başvurulacaktır.
YDP'nin şu andaki üye sayısı 10.000'in üzerine çıkmıştır. Bu istifaların tamamı doğru olsa bile bu istifalar YDP'yi etkilemeyecek, bilakis yıl sonuna kadar üye sayısını 12.000'e çıkarma hedefini kamçılayacaktır.
Netice itibari ile Sayın Zaroğlu ve beraberindeki arkadaşlarına YDP ye verdikleri hizmet için teşekkür ediyor, bundan sonraki siyasi hayatlarında başarılar diliyoruz.

Son Güncelleme: 06.07.2021 16:28
Anahtar Kelimeler:
Bertan ZaroğluErhan Arıklı
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