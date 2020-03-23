Soyer: “Nasıl bir ‘guduzdur’ bu virüs”

Eski Başbakanlardan deneyimli siyasetçi Ferdi Sabit Soyer, kişisel sosyal medya hesabından yüzleri güldüren bir yorumda bulundu. Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs’ta tespit edilen pozitif coronavirüs vakalarına farklı bir yaklaşımda bulunan Soyer, tespit edilen vakaların 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti oranlarıyla eşdeğer olduğunu savundu.

Soyer’in farklı yorumu şu şekilde:

“Nasıl bir ” guduzdur” bu virüs. Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs pozitif sayılarına bakıyorum, üç aşağı beş yukarı, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti % 70/ 30 oranına bağlı kalmaya çalışıyor. Vay beytambala vay…”