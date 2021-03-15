SOYER: “REFERANDUMDAN SONRA İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GELİŞME YAŞANDI ”

GÜNDEM KIBRIS

Ülkemizdeki inşaat sektörünü değerlendiren Soyer, “Referandumdan sonra Ada’nın Kuzey’indeki emlak fiyatları arttı, bu yönde büyük bir gelişme yaşandı. İnsanlarımız zenginleşti” dedi.

Güney Kıbrıs’tan DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun açıklamalarını yorumlayan Soyer, “Sayın Averof Neofitu demecinde Kıbrıs’ta federal çözüm olursa, Güney’deki ekonominin çökeceğini iddia eden fanatik insanlara seslenip bunun böyle olmayacağını anlatıyordu. Bu tezi biz, 2002 ile başlayan süreçte Kuzey’deki dar milliyetçilerden de aynen duymuştuk. Çözüm olursa Kuzey’in çökeceğinden, hele Lokmacı Barikatı’nın açılması ve Yeşil Hat Tüzüğü’nün devreye girmesi ile bizi yutacaklarını da çok duymuştuk. Bırakın çökmeyi, karşılıklı yutulma tehlikesini, aksine bundan iki taraf da çok yararlandı. 2004 Nisan Referandumu ve sonrasında Yeşil Hat Tüzüğü ve TMK Yasası ile AİHM’in bunu iç hukuk yolu olarak görmesi ile yabancı alıcıların ilgisi arttı” dedi.