Soyer’in borcu Vaiz ailesini evinden ediyor!

Sağlık Eski Bakanı Dt. Eşref Vaiz’in Eşi Dr. Gülgün Vaiz, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamasında herkesin öğrenmesi gereken gerçeklerin olduğunu söyledi.

Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer ile Sağlık Eski Bakanı Eşref Vaiz arasındaki kefillik meselesi nedeniyle oturdukları evi kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Vaiz, Ferdi Sabit Soyer’in borcunu üstlenmemesi nedeniyle evlerini satıp Soyer’in borcunu ödemek zorunda bırakıldıklarından yakındı.

Dr. Gülgün Vaiz’in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

Sağlık Eski Bakanı Eşref Vaiz’in Eşi Dr. Gülgün Vaiz, Herkesin Bilmesi Gereken Gerçekler olduğunu söyleyerek, “Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer çok yakın mesai arkadaşı, yoldaşı eski Sağlık Bakanı Dt. Eşref Vaiz’i kefil olmaya ikna etmişti. Bu durumdan ailesinin haberi yoktu. Adı geçen ve herkesin bildiği bir bankadan borç alıp aynı bankaya olan eski borçlarını ödedi fakat kefil bunları bilmiyordu. Yoldaş ya.. Güvendi.”

Aradan 11 yıl geçti. Pandemi dönemi Mayıs 2020 yılında bu çok muteber dost borcunu 11 yıl ödemediğinden dolayı eve gelen banka haciz kağıdıyla bu durum tarafımızdan öğrenildi. Eski Başbakan maaşı ve emekli ikramiyesine rağmen borcunu ödememişti. Vaiz Ailesi’nin , oturdukları tek evlerine muteber banka ara emri aldı. Çünkü borçlunun üzerinde kayıtlı hiçbir mal yoktu.

3 ay borcun aile tarafından üstlenilmesi için Ferdi Sabit Soyer ve ailesi ile görüşüldü fakat Kabul edilmedi. Biz evimizi satıp onların borcunu ödemekle baş başa bırakılıyoruz. Tabii ki o evde ben ve şehit eşi alzheimer hastası annem de oturuyor. Babam Boğazda 1965 yılında Şehit, Dedem 1963’te kayıp, halen kemikleri bulunmadı. Takdir halkımızındır. neden mi yazdım? Çünkü gerçeklerin bilinmesi çok önemlidir. Adalet herkese gerekir” ifadelerini kullandı.