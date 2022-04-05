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Soygun,Yaralama, Zorla İnsan Kaçırma, Hırsızlık...

Sirkat ve Sahtekârlıkla Para Temini suçları ile ilgili olarak tutuklana zanlı A.K.R mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Nisan 2022 Salı 11:30
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Soygun,Yaralama, Zorla İnsan Kaçırma, Hırsızlık...
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(Kamalı Haber)

Sirkat ve Sahtekârlıkla Para Temini suçları ile ilgili olarak tutuklana zanlı A.K.R mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Turgay Ok, olguları aktardı.

Polis, zanlının Sirkat ve Sahtekârlıkla Para Temini suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 30.03.2022 tarihinde, 09.30-19.00 saatleri arasında Hamitköy adresindeki ikametgâhın mutfak masası üzerinde İ.A'ya ait gri renkteki HP marka dizüstü bilgisayar konu adrese misafir olarak gelen Zanlı  tarafından sirkat edilip, Lefkoşa Surlariçinde faaliyet gösteren bir işyerine 250 Dolar karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin edildiğini anlattı.

Polis, zanlı 01.04.2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 02.04.2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk temin edildiğini söyledi.

Polis, bu süreçte zanlının sirkat ederek satmış olduğu diz üstü bilgisayar ile ilgili  işletmede yapılan soruşturmada sirkat edilen dizüstü bilgisayar konu işletmede tespit edilip emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının polise yaptığı sözlü beyanında KKTC'de yasal statüsünün olmadığını belirtmiştir.

Bununla ilgili Muhaceret Dairesi’nden gerekli soruşturma yapılması gerektiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak Zanlının müşteki konumunda olduğu Soygun Yaralama Zorla İnsan Kaçırma Kanunsuz Bıçak Taşıma ve Ciddi Darp suçları ile ilgili olarak da eş zamanlı soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Polis, bu soruşturma kapsamında suça karışan toplam 4 şahıs olduğunun tespit edildiğini 2 zanlının derdest emri gereği tutuklandığını, 2 şahsın ise arandığını söyledi.

Polis, ayrıca konu mesele ile ilgili aranmakta olan emarelerin de olduğunu anlattı.

Polis, bu bağlamda zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etmesinin aşikar olduğunu belirtip, soruşturmaların salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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