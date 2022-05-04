Su deposu alanı koyunlarla kaplandı

Kalkanlı'da içme ve kullanma suyunun dağıtımının yapıldığı ana su deposu alanı koyun sürüsüyle kapatıldı. Yaşananlar köy sakinlerini şaşkınına çevirirken, bir vatandaş, Kıbrıs Postası'na ulaşarak, fotoğrafları iletti.

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası'na ulaşan vatandaş, Kalkanlı köyünün içme ve kullanma suyunun dağıtımının yapıldığı ana su deposu alanına koyun sürüsüyle kapatıldığını belirtti. Alanın kapısına ise kilit olarak topuzun konulduğunu ifade eden vatandaş, konuyu Güzelyurt Belediyesi'ne bildirdiklerini söyledi. Vatandaş ayrıca, Güzelyurt Belediyesi'nin olayı polise ileteceğini söylemesine rağmen, konunun polise iletilmediğini de iddia etti.

Kaynak: Kıbrıs Postası