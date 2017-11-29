Su tarifesi işletmeci ile belediyenin arsını açtı

Havadis'ten Duygu Alan'ın haberine göre, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin otellere yönelik su tarifesi uygulaması bölgede 10 yıldır faaliyet gösteren Yeldener Crystal Rocks Otel’in Direktörü Ersin Yeldener’i isyan noktasına taşıdı.

Ersin Yeldener, belediyeyi bölgedeki oteller arasında su tarifesi uygulaması hususunda “ayrımcılık” yapmakla suçladı, Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Katip Demir, tüzüğün gereğini yaptıklarını belirtti.

Demir, “Sayın Ersin Yeldener, önce bir işletmeci olarak belediyeye karşı yükümlülüklerini yerine getirsin. Ondan sonra belediyeyi eleştirsin” dedi.

Yeldener: Uygulamanın mantığı yok

Yeldener Crystal Rocks Otel’in Direktörü Ersin Yeldener, Yeniboğaziçi Belediyesi sınırlarında faaliyet gösteren 500 yataklı otellerin tonaj sınırlaması olmaksızın suyun tonuna 4 TL ödediğini, küçük otellerin ise 300 tona kadar ton başına 4 TL, 300 tondan sonra ton başına 6 TL ödediğini belirtti.

Yeldener, ülkede sadece Yeniboğaziçi’nde otellere yönelik su tarifeleri arasında fark olduğunu dile getirerek, “Bunun hiçbir mantığı da yok” dedi.

Yeldener, “Belediye küçük otelleri koruması, faaliyetlerini sürdürmelerine destek olması gerektiği yerde, uygulamaları ile aksine bölgedeki büyük otelleri koruyup, kolluyor” dedi.

Ersin Yeldener, iki aylık su faturasının 38 bin TL olduğunu belirterek, bunun otele ciddi bir maliyet olduğunu söyledi.

Demir: Tüzük ne ise o uygulanıyor

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, her belediyenin kendi tüzüğü olduğunu, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin de kendi tüzüğünün gereğini yaptığını söyledi.

Demir, aboneler arasında herhangi özel bir uygulama yapılmadığını ifade etti.

“Tüzük tüm araştırmalar yapıldıktan sonra yapıldı”

Katip Demir, su tarifesi konusunda tüzük yapmadan önce bölgedeki küçük otellerin su kullanımına ilişkin bir araştırma yaptıklarını ve tarifenin bu araştırma doğrultusunda belirlendiğini söyledi.

Demir, “Tüzük yapılırken ilgili küçük otellere ilişkin bir araştırma yaptık. İşletmecilerle aylık su kullanım miktarları konusunda da görüştük. Bu araştırmaya göre de küçük otellerin aylık ortalama 300 ton su kullandığını tespit ettik ve bir tüzük yaptık. Suyun tonunu 4 TL’ye satıyoruz maliyetimiz ise ton başına 10.5 TL. Salamis bölgesine su götürebilmek için 750 bin TL altyapıya para harcadık” dedi.

“Kınıyorum”

Katip Demir, Yeldener Crystal Rocks Otel’in Direktörü Ersin Yeldener’i bu sözlerinden ötürü kınadığını belirtti.

Demir, “Sayın Ersin Yeldener, önce belediyeye karşı yükümlülüklerini getirsin sonra belediyeden şikayet etsin. Yasa gereği geceleme ücretinin yüzde 3’ünü belediyeye ödemesi gerekirken beyanda bile bulunmayan bir kişinin belediyenin vermiş olduğu hizmetten şikayet etmesi çok ilginç. 40 yıldır su olmayan bir bölgeye altyapı için 750 bin TL para harcıyoruz ve su götürüyoruz, 40 yıldır suyu tankerle satın alan vatandaş halen daha memnuniyetsiz ve belediyeden şikayetçi, bu çok manidar bir durum. Kendini kınıyoruz ve belediyeye karşı yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda davet ediyoruz” diye konuştu.