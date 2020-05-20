Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

Suçlarını itiraf etti

42 Adet yeşil reçeteli ilaç bulundu

20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:54
692 Okunma
Suçlarını itiraf etti

Lefkoşa’da sakin zanlı Talat Yapıcı, uyuşturucu kullanması üzerine bayılan ve polis tarafından tespit edilerek tutuklanan zanlı Haytham Almukddad’a uyuşturucu verdiği gerekçesiyle dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, 9 Mayıs 2020 tarihinde saat 01.30 sıralarında zanlı Haytham Almukddad’ın kullanımındaki araçla Lefkoşa’da trafik kazası yaptığını belirtti. Polis, zanlının araç içerisinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı devriye polisi tarafından baygın halde bulunduğunu anlattı. Polis, zanlının aracında ve yapılan üst aramasında tasarrufunda 1 gram 769 miligram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde ile 42 adet yeşil reçeteye tabi olan hapın bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, suçlarını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının söz konusu uyuşturucu maddeyi 8 Mayıs’ta Lefkoşa’da zanlı Talat Yapıcı’dan 3 gram olarak 300 TL’ye satın aldığını, hapları ise eczaneden satın aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, aranan Talat Yapıcı’nın avukatıyla polise gelerek teslim olduğunu ve itiraf veya suçu kabul etmediğini söylesi.

Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pilli:" Toplam 193 test yapıldı, pozitif vaka yok"
Bakan Pilli:" Toplam 193 test yapıldı, pozitif vaka yok"
Dışişleri Bakanlığı ile DAÜ arasında protokol imzalandı
Dışişleri Bakanlığı ile DAÜ arasında protokol imzalandı
Virüs nedeniyle 324 bin 970 kişi yaşamını yitirdi
Virüs nedeniyle 324 bin 970 kişi yaşamını yitirdi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim