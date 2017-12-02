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Suçunu kabul etti

Lefkoşa ve civarında park halinde bulunan birçok aracın akülerini çaldığı tespit edilen Volkan Karadağ aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

02 Aralık 2017 Cumartesi 11:20
Suçunu kabul etti
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Lefkoşa ve civar köylerinde park halinde bulunan birçok araçtan akü çalan zanlı Volkan Karadağ, suçunu itiraf etti. Karadağ tutuklu yargılanacak.

Karadağ aleyhinde alınan 7 günlük tutukluluk süresi dün dolarken, zanlı teminat talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Hazal Hacimulla, zanlının davaları görüşülünceye kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Suçunu kabul etti

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Demirhan Polis Karakolun’da görevli polis memuru Ercan Kunduracı olayla ilgili bulguları aktardı. Kunduracı huzurda bulunan zanlı Volkan Karadağ’ın Kasım ayı içerisinde Haspolat, Değirmenlik ve Minareliköy bölgelerinde farklı tarihlerde park halinde bulunan ve yapılan tespitlerde ilk etap da 5 farklı araçtan akü çaldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının soruşturma kapsamında gönüllü ifade verdiğini ve tespit edilen araçlar dışında başka araçlardan da akü aldığı itirafında bulunduğunu belirtti.

Polis memuru Ercan Kunduracı, ilk etap da aküleri çalınan 10 aracın daha tespit edildiğini ancak faili meçhul birçok benzer suç daha olduğunu söyledi.

Kunduracı, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının yargılanıncaya kadar mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

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