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Suçunu kabul etti

Polis, Zanlı M.A'nın "Müstahdem Tarafından Sirkat, Sahte Belge Düzenleme Ve Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Eşya Temini” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

21 Ekim 2020 Çarşamba 15:51
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Suçunu kabul etti

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, olguları aktardı.

Polis, Zanlı M.A'nın "Müstahdem Tarafından Sirkat, Sahte Belge Düzenleme Ve Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Eşya Temini” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, Eylül-Ekim 2020 tarihleri arasında Göçmenköy'de sakin M.A'nın müstahdemi olduğu Kanlıköy'de faaliyet göstermekte olan Cypri-Cola Company Ltd (Evsu) şirketine ait ambar çıkış fişlerinin üzerindeki rakamları değiştirmek suretiyle sahteleyip, sahtelemiş olduğu bu fişleri ambar sorumlusuna vererek tedavüle sürdükten sonra karşılığında toplam değerleri 1.516 TL olan çeşitli ebatlardaki suları sahtekârlıkla temin edip müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini anlattı.

Polis,  zanlının 20 Ekim 2020 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri ile tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının ayni tarihte gönüllü bir ifade vererek işlemiş olduğu tüm suçları kabul ettiğini söyledi.

Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve zanlının tahkikata etki edebileceği kısmının ortadan kalktığını belirterek, ileride davalarında hazır bulunabilmesi için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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