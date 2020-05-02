Sucuoğlu: “1500 TL destek ödemeleri hafta başından itibaren başlıyor”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bin 500 TL’lik ücret desteği için şu ana kadar 56 bin başvuru alındığını kaydederek, hafta başından itibaren ödenmeye başlanacak destekle ilgili çalışmaları tamamlamak üzere İhtiyat Sandığı’nın bugün ve yarın açık olacağını söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamada bulunan Sucuoğlu, başvuruların 8 Mayıs Cuma gününe kadar alınacağını belirterek, sayının 60 bine ulaşmasını öngördüklerini dile getirdi.

Sucuoğlu, pazartesi listelerin bankalara gönderilmesini hedeflediklerini kaydederek, “Bizi yavaşlatan yanlış verilerdir” dedi.

Çalışma Bakanı, yurt dışına gidenler, ikinci maaş alanlar, bile bile formları hatalı dolduranlar olduğunu dile getirerek, bunların tespit edilmesinin ve elenmesinin zaman aldığını ifade ederek, İhtiyat Sandığı personelinin “özverili çalışmalarına” dikkat çekti.

“Amaç iş yaşamının devamını, ödemenin de gerçekten ihtiyaçlı kişilere yapılmasını sağlamak” diyen Sucuoğlu, KKTC’de ilk kez böyle bir uygulama olacağını, devletin parasının doğru şekilde kullanılması konusunda hassas olduklarını söyledi.

Sucuoğlu, Yerel İşgücünü Destekleme Fonu’nda ödemeyle ilgili 90 milyon TL’nin hazır olduğunu belirterek, hafta başından itibaren yapılacak ödeme konusunda hiçbir sorun bulunmadığını, pazartesi kamu da ödeneceğinden bankalarda yaşanabilecek yoğunluktan endişe ettiklerini söyledi.

17 Nisan’da uygulamaya konan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında, bin 500 TL ücret desteğine başvurular 20 Nisan’da başlamıştı.

Başvurular, işverenler tarafından ve www.ihtiyat.gov.ct.tr adresli resmi web sayfası üzerinden online yapılıyor.

Tüzük kapsamındaki çalışanlara ve işverenlere ödenecek bin 500 TL bankaya yatırılacak. 21 gün olan başvuru süresi 8 Mayıs’ta sona erecek.