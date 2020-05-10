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Sucuoğlu: “41 bin kişiye 61 milyon TL ödendi”

Çalışma Bakanı Sucuoğlu, “Cuma güne kadar yaklaşık 41 bin hak sahibine 1500 TL’lik ücret desteği ödendi” açıklamasını yaptı.

10 Mayıs 2020 Pazar 12:45
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Sucuoğlu: “41 bin kişiye 61 milyon TL ödendi”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Cuma güne kadar yaklaşık 41 bin hak sahibine 1500 TL’lik ücret desteği ödendiğini açıkladı.

Sucuoğlu, başvuruları 20 Nisan’da başlayan ve 8 Mayıs Cuma günü tamamlanan 1500 TL’lik ücret desteğiyle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) açıklamada bulundu.

Faiz Sucuoğlu, Hükümetin 25 Mart’ta açıkladığı “Toplumsal Dayanışma İçin Birinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi" çerçevesinde Cuma güne kadar peyderpey yapılan ödemelerin toplamının 61 milyon TL olduğunu kaydetti.

Başvuruların Cuma gece yarısı tamamlandığını de anımsatan Bakan Sucuoğlu, son başvurularla önümüzdeki günlerde yaklaşık 5-6 bin kişiye daha ödeme yapılacağını söyledi.

Bankalara bu süredeki iş birlikleri ve çalışmaları için teşekkür eden Sucuoğlu, yaklaşık 10 bin kişiye hesap açılmadan ödeme yapıldığını ifade etti.

“ÜÇÜNCÜ ÜLKE UYRUKLU 8-9 BİN KİŞİYE DE ÖDEME YAPILDI”

Sucuoğlu, üçüncü ülke uyruklu olan çalışanlara da 1500 TL’lik destek ödemesi yapıldığını, bu sayının da 8-9 bin civarında olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, yardıma ihtiyacı olan üçüncü uyrukluk kişiler için Sosyal Hizmetler Dairesi ile kriterleri görüştüklerini aktardı.

Bakan Sucuoğlu, gelecek ay da kapalı kalacak sektör çalışanlarına ödeme yapılacağını belirtti.

Hiçbir yerde kaydı olmayan, gündelik para kazanan kişilere de ödeme yapılması için önerge hazırlandığını açıklayan Sucuoğlu, bunun yarınki Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini söyledi.

Bu kişilerin sayısının 1500 ile 2 bin arasında olduğunu düşündüklerini ifade eden Sucuoğlu, verilecek katkının 1000 TL olacağını açıkladı. 

İhtiyaç duyan kişilerin, İhtiyat Sandığı’ndaki hesaplarından 5 ay boyunca 2 bin TL alabilmesi konusunun da yarın Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini belirten Sucuoğlu, kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla başvuru kabulüne başlayacaklarını kaydetti.

Sucuoğlu, İhtiyat Sandığı’ndan 2 bin TL alınabilmesi için başvuruların her ay yapılması gerektiğini, bir defalık başvuru ile 5 ay boyunca para alınamayacağını belirtti. 

Yorumlar
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Cumali 2020-05-10 13:48:54

Hanı kayıt yaptık daha bir-çok insan alamadı sayın bakan millet evde koltuk yer oldu nolacak bu işler sayın bakann

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Delibalta 2020-05-10 13:52:35

Bizde almadik kime odediniz o parayi ?

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Ok 2020-05-10 15:08:50

Siz en iyisi bir daha ödeyin

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