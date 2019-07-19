Sucuoğlu: Asgari Ücrette Rakam Netleşmedi

Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu, Asgari Ücret'te henüz rakam netleşmediğini belirterek "Yeni konuşmaya başladık” derken, Maliye Bakanı Amcaoğlu "Asgari ücrete % 7 zam" yorumunu yaptı

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun bir gazeteye yaptığı "Asgari ücrete % 7 zam- Asgari Ücret brüt 3 bin 400 TL" açıklamasına Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu'ndan düzeltme geldi.

Yenidüzen'e konuşan Çalışma Bakanı Sucuoğlu, “Henüz rakam konuşma noktasında değiliz. Hem işçi hem de işveren tarafı daha yeni konuşmaya başladı” dedi. Asgari ücret konusunda masada hükümeti temsil eden Sucuoğlu "Ben hükümet temsilcisi olarak kimseyle şu aşamada bir rakam konuşmadım, böyle bir şey yoktur. Amcaoğlu kendi kişisel görüşünü açıklamıştır" dedi.

Olgun Amcaoğlu ise "Bugün Ekspress" isimi gazeteye "Asgari ücrete % 7 zam- Asgari Ücret brüt 3 bin 400 TL" diyerek kişisel görüşünü açıklamıştı.