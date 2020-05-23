Sucuoğlu bayram dolayısıyla mesaj yayımladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, sosyal medya hesabından Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Sucuoğlu'nun mesajı şöyle:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, bu bayramın evlerde geçeceğini belirterek ''Sağlıklı günlerde yeniden sevdiklerimizle buluşacak ve sevdiklerimize kucak dolusu sarılacağız ‘’ dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bayramlarımız, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaştığı ve manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği müstesna günlerdir. Bu bayram, tüm dünyada ve ülkemizde de etkili olan covid19 pandemisi nedeniyle, zor şartlardan geçiyoruz. Covid-19 tedbirleri kapsamında bu bayram belki sevdiklerimiz ile bir araya gelemeyeceğiz ama bu zorlu sürecin devletimizin kararlı mücadelesi ve halkımızın alınan tedbirlere uyum sağlaması sayesinde ; sağlıklı ve daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyorum. Sağlıklı günlerde tekrar buluşacak, sevdiklerimize yeniden sarılacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, daha güzel ve sağlıklı yarınlarda buluşmak dileğiyle; Ramazan Bayramı’nın ülkemize , tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni eder, tüm vatandaşlarımızın bayramını kutlar, sevgiler ve saygılar sunarım.

Dr. Faiz SUCUOĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı"