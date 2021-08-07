Sucuoğlu: Bazılarının rüyalarına giriyorum...

Sucuoğlu, “Rakiplerim dedikodu çıkarıyor ancak kurultayda seçimi büyük bir farkla kazanacağım. Dedikodulardan vazgeçsinler. Demokratik yarış yapılsın kaybeden kazananın elini kaldırsın” dedi.

İsim vermeden ama UBP Genel Başkanı Ersan Saner’i kastederek, kendisiyle görüşen bazı üyelerin rahatsız edildiğine işaret eden Sucuoğlu, birileriyle görüştükten hemen sonra o kişilerin aranıp, ‘Ne iş Faiz Bey’le görüşmüşsün’ denildiğini, üyelerin rahatsız edildiğini söyledi.

Bunların doğru hareketler olmadığını belirten Sucuoğlu, “Bu hareketlere baktığımda, bazılarının rüyalarına giriyorum diye anlıyorum. Sen de çalış, birebir ilişki kur, senin de olsun” diye konuştu.

Dr. Faiz Sucuoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Adaylıktan ölüm dışında çekilmem”

Parti başkanlığı adaylığından çekileceği konusunda ortaya dedikodular atıldığına vurgu yapan Sucuoğlu, “Adaylıktan çekilmeyeceğim, sonuna kadar yarışacağım. Adaylıktan ölüm dışında çekilmem. Rakiplerim dedikodu çıkarıyor ancak seçimi büyük bir farkla kazanacağım. Dedikodulardan vazgeçsinler. Demokratik yarış yapılsın kaybeden kazananın elini kaldırsın” diye konuştu.

“Anlaşılan bazılarının rüyalarına giriyorum”

Kendisiyle görüşen bazı üyelerin rahatsız edildiğine işaret eden Sucuoğlu, “Birileriyle görüşüyorum, hemen o kişileri arayıp, ‘Ne iş Faiz Bey’le görüşmüşsün’ deyip, insanları rahatsız ediyorlar. UBP kutuplaştırma yeri değildir. Yemek yediğimiz insanları arıyorlar. 50 vekil içinde en yüksek oy alan kişiyim. Kurultayda en yüksek oy alan benim. Neden üyelerle görüşmeyeyim? Bu hareketlere baktığımda, bazılarının rüyalarına giriyorum diye anlıyorum. Sen de çalış, birebir ilişki kur, senin de olsun” dedi.

“Tehditler partinin küçülmesine neden olur”

Kurultayda düzgün, demokratik ve hilesiz bir yarış yapılması gerektiğine dikkat çeken Sucuoğlu, “Parti büyükse kendilerinin de güçlü olacaklarını bilmiyorlar. ‘Küçük olsun benim olsun’ diye düşünüyorlar. Ötekileştirme, germe ve kutuplaştırma yanlıştır. Tek yumruk olmalıyız, birbirimizi kırmamalıyız. Seçimden sonra yine birbirimizin yüzüne bakacağız. Tehditler partinin küçülmesine neden olur” diye konuştu.

“UBP’ye yakışan bir kurultay olmalı”

UBP’ye yakışan bir kurultay yapılması gerektiğini belirten Sucuoğlu, “Daha önce parti küçüldü ve 14 vekille muhalefete düştük. Böyle giderse kaybeden UBP ve bizler oluruz. Tehdit eden ve gerginlik yapanlar kaybeder. Ülkede ayak oyunları sevilmez. UBP’ye yakışan bir kurultay olmalı. 2013’te 14 vekile düştük 5 yıl sonra 2018’de 21 vekile çıktık. Eski başkan Hüseyin Özgürgün’ün çalışmaları sonucu yükselişe geçtik” dedi.

“UBP’nin sallandığı her dönemde devlet sallanır”

UBP’li üyelerin adayları kendi süzgecinden geçirmek istediğini ifade eden Sucuoğlu, “UBP’li üye, kendi seçtiğine sahip çıkar. Bu nedenle kontenjan adayları kazanamıyor. UBP, devletin partisidir. UBP’nin sallandığı her dönemde devlet sallanır. Çalkantı diğer partilere de yansıyor, CTP muhalefet yapamıyor. UBP tek yumruk olmalı ki devlet işleri de sallanmadan devam etsin” diye konuştu.

“Asgari ücrette denge sağlanmalı”

Asgari ücretin belirlenmesi konusuna değinen Sucuoğlu, “İşçinin aldığı maaş son dönemde geçim açısından sıkıntılıdır. İşi iyi olan işverenler, çalışanı bırakmaz ancak işleri kötü giden çok işletme var. Eğer asgari ücretler aşırı artarsa işten durdurmalar olabilir. İki tarafın da memnun olması mümkün değil denge iyi kurulmalı, ortak bir paydada buluşulmalı. Asgari ücretin yükseleceğinden eminim” diye ifade etti.

“Çağman, bakanlığa gönüllü olarak geri dönmedi”

Meclisin nisabın sağlanamaması ve yasaların geçmemesi konusunda konuşan Sucuoğlu, “Azınlık hükümetine bağımsızlarla birlikte 4 parti destek veriyor. YDP içinden başka parti doğdu. DP’de de sorunlar var. Ekonomi ve pandemideki olağanüstü sorunlar siyaseti de etkiledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, istifa etti ardından yaşanan gelişmelerden ötürü görevine geri döndü. Çağman, gönüllü olarak bakanlığa geri dönmedi, mecbur kaldı. Çağman, dürüst ve temiz biridir, fedekârlık gösterdi” dedi.

“Coşku ve kalabalık, UBP’yi iktidara taşır”

Cumhuriyet Meclisinin ekim ayında açılacağını, ardından UBP kurultayının yapılacağını anımsatan Sucuoğlu, “Geçen kurultaydaki gibi bir coşku ve kalabalık, UBP’yi iktidara taşır. Ardından seçim tarihi belirlenir, seçime kadar yeni hükümet kurulabilir. Genel seçimde alınacak sonuçlar, yerel seçime de yansıyacak. Seçim tarihi belirlenmesi konusunda soğukkanlı olunmalı” diye konuştu.

“Bakanın haberi yoksa müdürün istifasını isteyecek”

KIB-TEK yönetimi tarafından elektriğe yüzde 30 zam yapılacağının açıklamasının ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın yaptığı açıklamaları eleştiren Sucuoğlu, “KIB-TEK’te her zaman karmaşa var, şimdi boyut değişti. Yönetimin yüzde 30 zam kararını bakanlar kuruluna götürmesine gerek yok ancak nezaketen bilgi veriliyor. Bakandan habersiz müdürün açıklama yapmış olacağını düşünmüyorum. Bakanın haberi yoksa müdürün istifasını isteyecek, eğer varsa sorumluluğu üzerine alacak. Bence bakan zam oranıyla ilgili bilgi sahibiydi, şiddetli tepki gelince müdür suçlandı. Kimsenin haberi olmadan müdür açıkladıysa yanlıştır” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Haber Kıbrıs