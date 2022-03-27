Künye
Kıbrıs 17
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 kilo kokainle yakalandılar
1 kilo kokainle yakalandılar
Hayalleri suya düştü!
Hayalleri suya düştü!
Yumruklar havada uçuştu!
Yumruklar havada uçuştu!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler

Sucuoğlu: Ekonomik Protokol’e yönelik çalışmalar son aşamada

Başbakan Sucuoğlu, TC yetkileri ve teknik heyetler düzeyindeki istişareler sonrasında şekillenen Ekonomik Protokol’e yönelik çalışmaların son aşamada olduğunu belirtti.

27 Mart 2022 Pazar 16:25
177 Okunma
Sucuoğlu: Ekonomik Protokol’e yönelik çalışmalar son aşamada
banner108

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu yaptığı yazılı açıklamada, KKTC için hayati öneme sahip ekonomik protokole yönelik çalışmaların devamı ve sonuçlandırılması için TC yetkileri ve teknik heyetler düzeyinde çalışmaların bitmek üzere olduğunu açıkladı.

Bu kapsamda çalışma ziyareti için Maliye Bakanı Sunat Atun’un Ankara’ya gittiğini belirten Başbakan daha sonra protokolü sonuçlandırmak ve imzalamak için kendisinin TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geleceğini söyledi.

Ekonomik protokolün KKTC için bu dönemde yaşamsal anlamda çok önemli olduğunu belirten Sucuoğlu, “TC yetkileri ile sürekli yakın temas içerisindeyiz amacımız kısa sürede protokolün imzalanması ve yürürlüğe girmesi, bu konuda Kıbrıs Türk halkından desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta TC Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Kıbrıs işlerinden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ülkemiz ve halkımız adına teşekkür ederim" dedi.

Son Güncelleme: 27.03.2022 16:52
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Dr. Faiz SucuoğluMaliye Bakanı Sunat Atun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“KKTC Toplu Taşıma Etüt Entegrasyon ve Dönüşüm Projesi” ile ilgili çevrimiçi sunum yapıldı
“KKTC Toplu Taşıma Etüt Entegrasyon ve Dönüşüm Projesi” ile ilgili çevrimiçi sunum yapıldı
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle elektrik kesintisi olacak
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle elektrik kesintisi olacak
CTP, Gelecek Partisi heyetini kabul etti
CTP, Gelecek Partisi heyetini kabul etti










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim