Sucuoğlu: Ekonomik Protokol’e yönelik çalışmalar son aşamada

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu yaptığı yazılı açıklamada, KKTC için hayati öneme sahip ekonomik protokole yönelik çalışmaların devamı ve sonuçlandırılması için TC yetkileri ve teknik heyetler düzeyinde çalışmaların bitmek üzere olduğunu açıkladı.

Bu kapsamda çalışma ziyareti için Maliye Bakanı Sunat Atun’un Ankara’ya gittiğini belirten Başbakan daha sonra protokolü sonuçlandırmak ve imzalamak için kendisinin TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geleceğini söyledi.

Ekonomik protokolün KKTC için bu dönemde yaşamsal anlamda çok önemli olduğunu belirten Sucuoğlu, “TC yetkileri ile sürekli yakın temas içerisindeyiz amacımız kısa sürede protokolün imzalanması ve yürürlüğe girmesi, bu konuda Kıbrıs Türk halkından desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta TC Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Kıbrıs işlerinden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ülkemiz ve halkımız adına teşekkür ederim" dedi.