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Sucuoğlu: Erken seçim kaçınılmaz…

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, katıldığı bir TV programında erken genel seçime yönelik açıklamalarda bulundu “Erken seçim kaçınılmaz” dedi.

01 Kasım 2021 Pazartesi 18:48
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Sucuoğlu: Erken seçim kaçınılmaz…
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Seçim hükümeti kurulması yönünde bir fikir birliğine varıldığının altını çizen Sucuoğlu Çarşamba günü siyasi partiler ile görüşmeler gerçekleştirileceğini Perşembe günü ise net tabloyu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a aktaracağını söyledi.

Faiz Sucuoğlu’nun konuşması şöyle:

Çarşamba günü mecliste bulunan tüm siyasi partilere ziyaret düzenlenecek. 1 gün içerisinde tüm ziyaretler tamamlanacak.

Erken seçim için Aralık sonu Ocak başı gündemde. Her halükarda bir erken seçim kapıda. Seçim hükümeti kurulması için görüşülecek.

Perşembe günü net tabloyu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile paylaşacağız.

Yeni bir hükümet formülü üzerinde çalışıyoruz bakanlıklar ile ilgili bir çalışma yapmadık.

2 aylık erken seçim hükümeti hedefleniyor. 26-27 sayısında bir hükümet hedefleniyor.

Parti meclisinin de seçilmesi ile birlikte onlara da bilgi vereceğiz. Seçim hükümeti anlamında yürüttüğümüz çalışmalar olumlu gidiyor.

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