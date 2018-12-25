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Sucuoğlu: KKTC Vatandaşları Türkiye’de Sağlık Turizmi Adı Altında Tedavi Alıyor

Genel Kurul’da UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu sağlık konusunda konuşma yaptı.

25 Aralık 2018 Salı 15:56
Sucuoğlu: KKTC Vatandaşları Türkiye’de Sağlık Turizmi Adı Altında Tedavi Alıyor

Sucuoğlu, sigortalı olarak Türkiye’de tedavi gören KKTC vatandaşlarının sağlık turizmi adı altında tedavi aldığı yönünde duyumlar aldıklarını, sağlık turizmi olarak alınan tedaviler için ödenen ücretlerin çok ciddi rakamlar olduğunu, bu sorunun hızlı bir şekilde giderilmesi gerektiğini, büyük mağduriyetler yaşandığını söyledi.

Sucuoğlu, bu konuda bakanlığın girişim başlatmasını istedi.

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Konuşmasında aflatoksinin insan ve hayvan sağlığı açısından sıkıntıları dile getiren Sucuoğlu, süt kurumu ile toplanan sütlerin analizlerinin yapıldığını, kuruma gitmeden köylerde tüketilen ürünlerin kontrollerinin yapılıp yapılmadığını, nasıl önlem alındığını sordu.

İthal yem konusunda da atılması gereken adımlar olduğunu söyleyen Sucuoğlu, ithal edilen zeytinyağı ile ilgili önkoşulların hazırlanıp hazırlanmadığını sordu.

Sucuoğlu, kanser ilaçları konusunda da bazı sıkıntılar yaşandığını, bütçe kaynaklı sıkıntıların hızla ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Faiz SucuoğluKKTC
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