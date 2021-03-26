SUCUOĞLU: “LONDRA’DA YAŞAYAN KIBRISLI TÜRKLER SALGINDA BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ”

GÜNDEM KIBRIS

Hükümetin ek mesaileri bugün ödeyeceğini açıklayan Sucuoğlu, “Bugün ek mesailer ödenecek. Hayat Pahalılığı’nı dondurma açıklaması da var. O da Bakanlar Kurulu’nda konuşulacak ve gerekli karar alınacak. Bizim dönemimizde İhtiyat Sandığı’ndaki birikimlerini de kullanabiliyordu yurttaşlar. Bu da belirli bir miktarın orada kalması koşuluyla uygulanıyordu. Bu da yasada belirtiliyordu” dedi.

Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türkler ile ilgili kendisine yöneltilen bir soru karşısında değerlendirmelerde bulunan Sucuoğlu, “Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türkler, COVID-19’dan dolayı çok büyük bir zarar gördü, çok ciddi can kayıplarımız var. İngiliz sağlık sistemi çöktü. Bunu üzülerek gözlemledik. Bundan en büyük zararı da Kıbrıslı Türkler gördü” dedi.