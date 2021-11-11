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Sucuoğlu, mecliste yaptığı kısa konuşmayla eleştirileri yanıtladı

Başbakan Faiz Sucuoğlu mecliste hükümet programı konusunda eleştirileri, yaptığı kısa konuşmayla yanıtladı. Spesifik konulara girmedi.

11 Kasım 2021 Perşembe 19:27
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Sucuoğlu, mecliste yaptığı kısa konuşmayla eleştirileri yanıtladı
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Sucuoğlu’nun kısa konuşmasından kritik satır başları şöyle;

"KOMİTEDEN GEÇEN YASALAR VAR GELECEK VE GEÇECEK…"

“Bu bir erken seçim hükümeti doğrudur. 23 Ocak erken seçim tarihi var. Karma oyun nasıl kolaylaştırılacağı veya kaldırılacağı tüm partilerin katıldığı komite var. Oy birliği ile komiteden geçen yasalar var gelecek ve geçecek…”

"AYLARDIR AÇILMAYAN MECLİS DE AÇILIYOR"

“Aylardır tartışılan ama bir şey yapılmayan konuları evet şimdilik bu noktaya getirdik. Aylardır açılmayan meclis de açılıyor. Bu demokrasi anlamında da önemlidir.”

"EVET 4-5 YIL KALACAKMIŞ GİBİ HAZIRLADIK"

“Hükümetin önümüzdeki 2,5 ay için programı konusunda ise 23 Ocak’tan sonra iktidarız. Bu koyduğumuz 11 sayfalık program önümüzdeki süreçte hedeflediğimiz noktaların da bir özetidir. Evet 4-5 yıl kalacakmış gibi hazırladık ve böyle uygun gördük.. 2 buçuk ayda bunların olmayacağını sokaktaki çocuk da bilir. Bu bir özet vizyondur…”

“BİZİM İÇİN ELÇİLİĞE GİTMEK ZULL DEĞİLDİR....”

“Bu sıkıntılı süreçleri UBP her zaman başarmıştır. 13. Maaşları da maaşları da başarmıştır. Bizim için elçiliğe gitmek zull değildir. Fikir alışverişinde bulunmak da değildir. Gece gece de gitmedik. Gizli de gitmedik… Anavatanla ilişkilerimiz en üst seviyede devam edecektir; (eleştiren muhalefete dönerek) doğrusu bunu size de tavsiye ederim...”

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 11.11.2021 20:30
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