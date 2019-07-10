Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!

Sucuoğlu'ndan af açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu BRT’de katıldığı Sabah Haber programında çalışma yaşamı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:02
Sucuoğlu'ndan af açıklaması

Sucuoğlu, kayıt dışılıkla ilgili çıkacak olan af ile birlikte tüzükle belli tedbirlerin de alınacağını söyledi.
2018 yılında ülkedeki 3. Ülkelerden gelen yabacı işçi sayısının 2010 yılına oranla 6 kat fazla olduğuna dikkat çeken Sucuoğlu, kayıt dışılığa düşme oranının üçüncü ülkelerden gelen vatandaşlarında çok fazla olduğunu belirtti.

Kayıt dışılığa düşmek demek hiçbir hizmetten yararlanamayacağına anlamına geldiğini belirten Sucuoğlu bu insanların gayrı sıhhı ortamda yaşadığını da kaydetti.

Af hazırlanırken tüzüklerle belli konulara kriterler getirileceğini belirten Sucuoğlu, düz işçi olarak getirilen kişilerin iş değişmeleri halinde kayıt dışılığa düştüğüne dikkat çekti.

Ülkeye düz işçi olarak gelen kişilerin başka bir işte çalışmaları için 6 ay süre ile ülkelerine dönmeleri şartının getirileceğini belirten Sucuoğlu, gelen içişlerin bir kısmının güneye kaydığını belirterek güneyde de bu insanları alıp yönlendiren gruplar oluştuğunu kaydetti.

Sucuoğlu, yaptıkları araştırmalarda Türkiye’den gelen işçilerde bu yöndeki sorunun çok daha az olduğunun görüldüğünü de belirtti.

İŞKUR ile yapılacak görüşmelerle Türkiye Cumhuriyetinin tanıdığı sistemin içine gireceklerini ve sistemi oluşturacaklarını belirten Sucuoğlu kısa sürede otomasyon sistemine geçeceklerini ve böylelikle işçi hareketlerini görebileceklerini de söyledi.

Böylelikle polisin işini de kolaylaştıracaklarını ve denetimin ekran üzerinden yapılacağını belirten Sucuoğlu, sisteme geçildiği anda bu işçileri suistimale uğratanların da çöküşe geçeceğini kaydederek söz konusu sistemin bir iki ay içinde yürürlüğe gireceğini söyledi.
Gençlerin neden iş bulamadığı konusunda çok geniş kapsamlı araştırma gerektiğini belirten Sucuoğlu, herkesin üniversite okumak konusunda ısrarlı olduğunu ara eleman yetiştirmek için teknik liselerin tercih edilmediğini kaydetti.

Turizmde çalışan insan sayısının yüzde 20 kadarının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek geriye kalanının yurt dışından geldiğini söyleyen Sucuoğlu, direkt olarak eğitim sisteminde rasyonel değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirterek yılların getirdiği alışkanlığın ortadan kalkmasının önemine vurgu yaptı.

İstihdam eylem planı hazırlığı içinde olduklarını belirten Sucuoğlu, gençlerin önünü açmak için neler yapılabileceği konusunda çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Bir soru üzerine Genel Sağlık Sigortasının, Sağlık Bakanlığından ziyade Çalışma Ve Sosyal Güvenlik bakanlığına ait olduğunu belirten Sucuoğlu, kendisinin Sağlık Bakanlığı döneminde bu konuda çok çalışma yaptığını anımsattı.
Hastanelerde terk edilen bebekler konusu ile ilgili soru üzerine Sucuoğlu, hastanelerde bırakılan bebek sayısının oldukça fazla olduğunu bununla birlikte çocuklarını ülkede bırakıp ayrılanların sayısının da azımsanamayacak rakamlara ulaştığını söyledi.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda tüzük çalışması yapıldığını belirten Sucuoğlu yapılan bu çalışma hakkında bilgi verdi.
(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Sucuoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu'ndan flaş Doğu Akdeniz mesajı!
Çavuşoğlu'ndan flaş Doğu Akdeniz mesajı!
Mağusa'da uyuşturucu!
Mağusa'da uyuşturucu!
Hadise Girne’de konser verdi
Hadise Girne’de konser verdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim