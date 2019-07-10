Sucuoğlu'ndan af açıklaması

Sucuoğlu, kayıt dışılıkla ilgili çıkacak olan af ile birlikte tüzükle belli tedbirlerin de alınacağını söyledi.

2018 yılında ülkedeki 3. Ülkelerden gelen yabacı işçi sayısının 2010 yılına oranla 6 kat fazla olduğuna dikkat çeken Sucuoğlu, kayıt dışılığa düşme oranının üçüncü ülkelerden gelen vatandaşlarında çok fazla olduğunu belirtti.

Kayıt dışılığa düşmek demek hiçbir hizmetten yararlanamayacağına anlamına geldiğini belirten Sucuoğlu bu insanların gayrı sıhhı ortamda yaşadığını da kaydetti.

Af hazırlanırken tüzüklerle belli konulara kriterler getirileceğini belirten Sucuoğlu, düz işçi olarak getirilen kişilerin iş değişmeleri halinde kayıt dışılığa düştüğüne dikkat çekti.

Ülkeye düz işçi olarak gelen kişilerin başka bir işte çalışmaları için 6 ay süre ile ülkelerine dönmeleri şartının getirileceğini belirten Sucuoğlu, gelen içişlerin bir kısmının güneye kaydığını belirterek güneyde de bu insanları alıp yönlendiren gruplar oluştuğunu kaydetti.

Sucuoğlu, yaptıkları araştırmalarda Türkiye’den gelen işçilerde bu yöndeki sorunun çok daha az olduğunun görüldüğünü de belirtti.

İŞKUR ile yapılacak görüşmelerle Türkiye Cumhuriyetinin tanıdığı sistemin içine gireceklerini ve sistemi oluşturacaklarını belirten Sucuoğlu kısa sürede otomasyon sistemine geçeceklerini ve böylelikle işçi hareketlerini görebileceklerini de söyledi.

Böylelikle polisin işini de kolaylaştıracaklarını ve denetimin ekran üzerinden yapılacağını belirten Sucuoğlu, sisteme geçildiği anda bu işçileri suistimale uğratanların da çöküşe geçeceğini kaydederek söz konusu sistemin bir iki ay içinde yürürlüğe gireceğini söyledi.

Gençlerin neden iş bulamadığı konusunda çok geniş kapsamlı araştırma gerektiğini belirten Sucuoğlu, herkesin üniversite okumak konusunda ısrarlı olduğunu ara eleman yetiştirmek için teknik liselerin tercih edilmediğini kaydetti.

Turizmde çalışan insan sayısının yüzde 20 kadarının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek geriye kalanının yurt dışından geldiğini söyleyen Sucuoğlu, direkt olarak eğitim sisteminde rasyonel değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirterek yılların getirdiği alışkanlığın ortadan kalkmasının önemine vurgu yaptı.

İstihdam eylem planı hazırlığı içinde olduklarını belirten Sucuoğlu, gençlerin önünü açmak için neler yapılabileceği konusunda çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Bir soru üzerine Genel Sağlık Sigortasının, Sağlık Bakanlığından ziyade Çalışma Ve Sosyal Güvenlik bakanlığına ait olduğunu belirten Sucuoğlu, kendisinin Sağlık Bakanlığı döneminde bu konuda çok çalışma yaptığını anımsattı.

Hastanelerde terk edilen bebekler konusu ile ilgili soru üzerine Sucuoğlu, hastanelerde bırakılan bebek sayısının oldukça fazla olduğunu bununla birlikte çocuklarını ülkede bırakıp ayrılanların sayısının da azımsanamayacak rakamlara ulaştığını söyledi.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda tüzük çalışması yapıldığını belirten Sucuoğlu yapılan bu çalışma hakkında bilgi verdi.

(BRT)