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Sucuoğlu: Sivil toplum örgütlerini önemsiyoruz

Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü yönetim kurulu üyeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

26 Temmuz 2019 Cuma 11:11
Sucuoğlu: Sivil toplum örgütlerini önemsiyoruz

Kulüp Başkanı Anıl Altuğ, herşeyi devletten beklemenin yanlış olduğu düşüncesiyle karşılıksız yardımlarla hizmet verdiklerini anlatarak, eğitim, sağlık, çevre , diyabet ve açlık gibi temel kategoriler için gönüllü olarak etkinlikler yaptıklarını dile getirdi. Altuğ kuruldukları 2012 yılından buyana Lefkoşa çağlayan çocuk yurdunda bulunan çocuklara da düzenledikleri etkinliklerle ulaşmaya çalıştıklarını anlattı ve işbirliğine her zaman hazır olduklarının altını çizdi.

Bakan Sucuoğlu da konuşmasında, devletin görevlerinin yanında yardım derneklerine de çok büyük ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, “Kıbrıs Türkü yardımseverdir. Yeter ki yapacağı yardımın hedefine ulaştığını görsün” dedi.

Sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışmanın başarıyı ve ivmeyi artıracağına dikkat çeken Sucuoğlu Lions’ların da her yerde büyük fedakarlıklarla katkı koyduğunu kaydetti. Bakanlığa bağlı hem duygusal, hem de çok hassas konular olduğunu dile getiren Bakan Sucuoğlu, doğumdan ölüme kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın insana hizmet ettiğini vurguladı.

Sucuoğlu, Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü ile de birlikte çok daha güzel işler yapabilmeyi temenni etti.

(BRT/SM)

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SucuoğluLionsHaberGündemKıbrıs
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