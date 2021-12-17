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Sucuoğlu: UBP lavdan gömlek giymeye hazır

UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, milletvekili adaylarıyla birlikte Yüksek Seçim Kurulu’na 23 Ocak seçimlerine ilişkin başvuruda bulundu.

17 Aralık 2021 Cuma 11:26
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Sucuoğlu: UBP lavdan gömlek giymeye hazır
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Sucuoğlu, 23 Ocak sonrasında daha fazla çalışılması gereken bir döneme girileceğine dikkat çekerek buna hazır olduklarını belirtti.

Sucuoğlu'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kendi ayakları üzerinde durması için bu ülkeye sıcak para getirilmesi gerekir. Hükümette bulunduğumuz 1 ay boyunca %51 oranında dövizin ciddi bir artışı var. Yıllık %91’lik değer kaybı var dolayısıyla ekonomi ve insanımız zarar görüyor. Lokomotif sektörlerin yanında yeni sektörleri katarak ekonomik sıkıntıları daha  kolay tölere edebileceğimiz bir konuma gelmemiz gerekir.Söz vermeye gerek yok yapmak zorundayız.İmkanlar doğrultusunda elimizden geleni yapıyoruz ve yapamaya devam edeceğiz. Az zarar ile bu süreci atlatmak istiyoruz” 

Son Güncelleme: 17.12.2021 12:36
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