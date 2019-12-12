 Sucuoğlu: "Vatandaşa ve eczanelere otomasyon sistemi ile çok daha hızlı bir şekilde hizmet verilecek"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, reçetelerin kağıt yerine, eczacıların da görebileceği bilgisayara yüklenmiş bir sisteme yazılacağı pilot uygulamanın bir kesim serbest çalışan hekimle başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz ve bazı Birlik yetkililerini kabul etti. Kabulde Sucuoğlu, eskiden sigortalardan doktorlara 3 nüsha halinde reçete verildiğini, bugün itibariyle Bakanlık tarafından serbest çalışan hekimler ile deneme amaçlı pilot otomasyon uygulamasına geçildiğini, reçetenin kalktığını, reçetenin doğrudan bilgisayar üzerinden otomasyon sistemi ile yapıldığını açıkladı.

Pilot uygulamanın ardından otomasyon sisteminin ülke genelinde yaygınlaştırılacağını belirten Sucuoğlu, vatandaşa ve eczanelere otomasyon sistemi ile çok daha hızlı bir şekilde hizmet verileceğini söyledi.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA BİLGİ

TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan “Genel Sağlık Sigortası Mutabakat Metni” hakkında ise Sucuoğlu, imzalanan mutabakat metninin esasının, Genel Sağlık Sigortası alanında yol haritası belirlemek olduğunu, genel sağlık sisteminin örgütlenmesi, aktüeryal sürdürülebilirliğinin sağlanması, yasa ve tüzüklerin yer aldığı mevzuatın belirlenmesi, yardımlar ve yararlanma koşulları , uzman ve yetkililerin karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı konusunda üç yıllık takvimlendirme yapıldığını kaydetti.

Genel Sağlık Sigortası’na geçilmesinde, Sağlık Bakanlığı’nın otomasyon sistemine geçmesinin önemine vurgu yapan Sucuoğlu; “Genel Sağlık Sigortası ile devlet artık eczacı olma rolünden sıyrılacak. Tamamen otomasyon sistemine geçileceği için ilaç zafiyeti minimum seviyeye düşecek ve vatandaş anlaşmalı özel eczanelerden ilaç tedarik edebilecek. Dolayısıyla siz eczanelerin üzerindeki yük de artacak” dedi.

Sucuoğlu, eczanelerin Genel Sağlık Sigortası’nın önemli bir bacağı olduğunu, Bakanlık olarak görüş ve önerilerini dikkate almaya hazır olduklarını söyledi.

ÖKSÜZ

Umut Öksüz, gündemde olan Genel Sağlık Sigortası’nın iki temel bacağından birinin eczacılar olduğuna işaret ederek, Eczacılar Birliği olarak süreçte aktif olarak görev almaya hazır olduklarını söyledi.,

(TAK)