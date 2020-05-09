Suçüstü yakalandılar!

Lefkoşa’da bir araçta yapılan aramada tasarruflularında yeşil reçete ile alına bilinen ciddi miktarda hap bulunan zanlılar Muhammad Mubarak Munır ve Yusuf Daura Ahmed tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, huzurda bulunan Zanlı-1 Muhammad Mubarak Munır ve Zanlı-2 Yusuf Daura Ahmed’in İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 08.05.2020 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Lefkoşa'da Özker Özgür Caddesi üzerinde Muhammad Mubarak Munır ve Yusuf Daura Ahmed'in içerisinde otururken tespit edilen ZRY 768 plakalı araçta yapılan aramada 457 adet Rivotril marka haplar bulunarak ilaç ve eczacılık yasasına aykırı hareket ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirtti. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın hali hazırda yeni başladığını ve zanlıların hapları nasıl temin ettiklerinin araştırılacağını söyleyerek, zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmaları talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.