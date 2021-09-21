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Sulama ve bakımlarını yaparken yakalandılar

21 Eylül 2021 Salı 14:10
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Sulama ve bakımlarını yaparken yakalandılar

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

20.09.2021 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lapta’da, Aytoro Mevkiinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; O.Ö.(E-52) ve M.D. (E-41), dere yatağı içerisinde ekili olup boyları 1 metre ile 2 metre arası değişen toplam 25 kök hintkeneviri (Skunk) olduğuna inanılan bitkilerin bakım ve sulamasını yaptıkları esnada suçüstü tespit edilerek tutuklanmışlardır.

Mesele ile ilgili olarak M.D’nin ikametgahında yapılan aramada ise kurutulmak üzere ayrılan yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitkiler bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam eder.

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