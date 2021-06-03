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"Sunulan teklifler ve verebileceklerimiz ortada"

Çavuşoğlu, hayvancıların sunduğu 7 maddenin 6’sında orta yolun bulunduğunu belirtti

03 Haziran 2021 Perşembe 19:19
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"Sunulan teklifler ve verebileceklerimiz ortada"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu mecliste yaptığı konuşmada, hayvancıların eyleminin 4. gününde olduğunu ve çalışmalarının devam ettiğini belirterek, hayvancıların ortaya koyduğu isteklerin maliyetini hesaplayarak, hayvancılarla paylaştıklarını, sektörün sıkıntısı olduğunu ancak kendilerinin de sıkıntıları olduğunu, dolayısıyla bir ortak noktaya varmak gerektiğini kaydetti.

Hayvancılarla son geldikleri aşamayı dün akşam Başbakan Saner’e ilettiğini ifade eden Çavuşoğlu, Başbakan Saner ile gelinen noktayı bugün hayvancılarla paylaştıklarını, hayvancıların sunduğu 7 maddenin 6’sında orta yolun bulunduğunu aktardı.

Bu maddeleri milletvekillerine okuyan Çavuşoğlu, bir tek süt fiyatları konusunda hayvancıların bir tereddüt yaşandığını, bu konuda uzlaşamadıklarını kaydetti.

Tanınmamışlığın yarattığı maliyet artışını karşılamaya çalıştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, hayvancıların istediğinin fiyat ayarlaması olduğunu, ancak bunun kendileri için maliyetinin çok yüksek olduğunu anlattı.

Gelinen aşamada şeffaf olmak gerektiğini, sunulan tekliflerin ve verebileceklerinin ortada olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, ülkenin sanayicisini de üreticisini de sevdiklerini, eğer sanayici olmasa günlük süt üretiminin 50 tonu aşmaması gerektiğini kaydetti.

Pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılara değinen Çavuşoğlu, üretici, tüketici ve sanayici dengesinin korunmasının önemine işaret etti.

Çavuşoğlu, dünyada hammadde fiyatları istikrara kavuşmadan, süt fiyatlarının belirlenemeyeceğini, üç ay içinde arz talebinin görülerek sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu
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