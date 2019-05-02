Süper Kanlı Kurt Ay sırasında yaşandı

2019'un ilk ay tutulması sırasında ilk defa Ay'a bir meteor'un çarpma anı kaydedildi.
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2019'un ilk ay tutulması, Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey Avrupa'da tam olarak izlenebilmişti.
Tutulması sırasında Ay’ın yüzeyine göktaşı çarptığı görülmüştü. Bu olayın detayları sonunda belli oldu.
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İspanyol bilim insanları Prof. Jose Maria Madiedo ile Dr Jose L. Ortiz’in yaptığı açıklamalara göre çarpma sonucunda, gezegenimizin uydusunun yüzeyinde 10 ila 15 metre genişliğinde bir krater oluşmuş.
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Kratere, 60cm genişliğinde ve 45 kg ağırlığında bir meteor'un neden olduğu tahmin ediliyor.
Elde edilen görüntünün bir benzerinin daha önceki tutulmalarda da yakalanmaya çalışıldığı, ancak bugüne kadar böyle bir fırsatın doğmadığı belirtiliyor.
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SÜPER KANLI KURT AY NEDİR?
Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür.
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Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar.
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Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır.
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Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.
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Kuzey Yarım küredeki kültürlerde Ocak ayında görünen dolunaya Kurt Ayı adı veriliyor. Nedeni ise bu kültürde yaşayan insanların, geçmişte uzun kış gecelerinde dolunayı izlerken kurt ulumalarını duyması.
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İşte Ocak ayında gerçekleşen Süper Kanlı Kurt Ay'dan objektiflere takılan kareler...
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