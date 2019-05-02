Süper Kanlı Kurt Ay sırasında yaşandı

Tutulması sırasında Ay’ın yüzeyine göktaşı çarptığı görülmüştü. Bu olayın detayları sonunda belli oldu.

2019'un ilk ay tutulması , Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey Avrupa'da tam olarak izlenebilmişti.

İspanyol bilim insanları Prof. Jose Maria Madiedo ile Dr Jose L. Ortiz’in yaptığı açıklamalara göre çarpma sonucunda, gezegenimizin uydusunun yüzeyinde 10 ila 15 metre genişliğinde bir krater oluşmuş.

Kratere, 60cm genişliğinde ve 45 kg ağırlığında bir meteor'un neden olduğu tahmin ediliyor.

Elde edilen görüntünün bir benzerinin daha önceki tutulmalarda da yakalanmaya çalışıldığı, ancak bugüne kadar böyle bir fırsatın doğmadığı belirtiliyor.