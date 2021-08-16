Künye
Kıbrıs 33
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar
Uyuşturucuyla yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı
Kundakçı cezaevine gönderildi
Kundakçı cezaevine gönderildi
Soygun meselesinde mahkeme kararını açıkladı
Soygun meselesinde mahkeme kararını açıkladı
Suçunu itiraf ettiler
Suçunu itiraf ettiler
Flaş Haber
Dikkat Aranıyorlar!
Kapat

Sürat, Cep Telefonunda Konuşmak, Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanma…

KKTC’de geçen hafta, 53 trafik kazası meydana geldi; 15’ i yaralanma, 38’i hasarla sonuçlanan bu kazalarda 22 kişi yaralandı.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:05
26 Okunma
Sürat, Cep Telefonunda Konuşmak, Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanma…

Polis açıklamamasına göre, 9-15 Ağustos tarihlerini kapsayan sürede meydana gelen trafik kazalarının 122’si dikkatsiz sürüşten, 18’i süratten, 9’u yakın takipten, 6’sı kavşakta durmamaktan, 8’i ise diğer etkenlerden meydana geldi.

Toplam hasar miktarı 705 bin TL olan kazaların 20’si Lefkoşa, 11’i Gazimağusa, 15’i Girne, 4’ü İskele, 3’ü de Güzelyurt’ta meydana geldi.

947 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA İLERİ İŞLEME GİDİLDİ

Aynı sürede polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7 bin 72 araç sürücüsü kontrol edildi; suç işlediği tespit edilen 947 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

SÜRAT, CEP TELEFONUNDA KONUŞMAK, SEYRÜSEFER RUHSATSIZ ARAÇ KULLANMA…

Suçların dağılımı ise şöyle:

“Sürat 234, seyir halindeyken cep telefonunda konuşmak 158, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 85, trafik levha ve işaretlerine uymamak 78, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 42, alkollü araç kullanmak 35, dikkatsiz sürüş 22, ehliyetsiz araç kullanmak 29, muayenesiz araç kullanmak 19, koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak 9, tehlikeli sürüş 7, trafik ışıklarına uymamak 3, "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak 3, "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak 5, tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak 3 , ve 215 de diğer trafik suçları.”

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar
Dikkat Elektrik Kesintisi!
Dikkat Elektrik Kesintisi!
“Sigara izmariti atmayın”
“Sigara izmariti atmayın”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim