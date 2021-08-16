Sürat, Cep Telefonunda Konuşmak, Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanma…

Polis açıklamamasına göre, 9-15 Ağustos tarihlerini kapsayan sürede meydana gelen trafik kazalarının 122’si dikkatsiz sürüşten, 18’i süratten, 9’u yakın takipten, 6’sı kavşakta durmamaktan, 8’i ise diğer etkenlerden meydana geldi.

Toplam hasar miktarı 705 bin TL olan kazaların 20’si Lefkoşa, 11’i Gazimağusa, 15’i Girne, 4’ü İskele, 3’ü de Güzelyurt’ta meydana geldi.

947 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA İLERİ İŞLEME GİDİLDİ

Aynı sürede polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7 bin 72 araç sürücüsü kontrol edildi; suç işlediği tespit edilen 947 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

SÜRAT, CEP TELEFONUNDA KONUŞMAK, SEYRÜSEFER RUHSATSIZ ARAÇ KULLANMA…

Suçların dağılımı ise şöyle:

“Sürat 234, seyir halindeyken cep telefonunda konuşmak 158, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 85, trafik levha ve işaretlerine uymamak 78, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 42, alkollü araç kullanmak 35, dikkatsiz sürüş 22, ehliyetsiz araç kullanmak 29, muayenesiz araç kullanmak 19, koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak 9, tehlikeli sürüş 7, trafik ışıklarına uymamak 3, "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak 3, "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak 5, tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak 3 , ve 215 de diğer trafik suçları.”