Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunan Başbakan Miçotakis’e göndermede bulundu.

Ak Parti Grup toplantısında Kıbrıs sorununa da değinen Erdoğan, istikşafi görüşmelerin devam edeceği bir dönemde Miçotakis’in açıklamalarını eleştirdi. Erdoğan şöyle konuştu:

Mitçotakis’e mesaj: Güvendiğin dağlara kar yağdı

“Bize meydan okuyor.. Sen bize meydan okuduktan sonra nasıl bir araya geleceğiz… Eğer bir barış arayışı varsa sende haddini bil, haddini bilmezsen masayı tekmeledin demektir. Ama biz masadayız. Bu şekilde biz seninle ayni masaya oturamayız. Neyine güveniyorsun? Bir yerlerden gelecek desteğe güvenirseniz yanılıyorsunuz. Türkiye dimdik ayaktadır gereğini de, gerektiği zaman yapmasını bilir. Sen bazı dağlara güveniyorsun. O güvendiğin dağlara kar yağdı, hiç birinden sana fayda gelmez. Ama biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz.”

"Kıbrıs’ta federasyon bitmiştir"

Erdoğan, Yunan ve Rum tarafının son günlerdeki açıklamalarına bakıldığında Kıbrıs Türk tarafını yok sayma tutumlarının devam ettiğine değinerek, “Kıbrıs’ta iki devletli çıkış yolundan başka bir yol kalmamıştır. İster kabul edersiniz ister etmezsiniz. Artık federasyon yoktur” dedi.

“Eski formülleri konuşmanın anlamı kalmadı”

Erdoğan şöyle devam etti:

“Adadaki Türk toplumunu yok sayan Rum-Yunan zihniyeti ile eski çözüm formüllerini konuşmanın anlamı kalmadı, o iş bitti. Artık çözüm odaklı bir anlayış ele alınmalıdır, o da iki devletli çözümdür. Kıbrıs Türk kesimindeki kardeşlerimizin de böyle düşündüğünü biliyoruz. Geçmişten ders çıkararak yeni bir gelecek inşa edeceğiz ancak bu şartlarla masaya oturulur.”

“Ambargoya artık izin vermeyeceğiz”

Rum – Yunan ikilisine seslenen Erdoğan, hidrokarbon çalışmalarına da değindi:

“Hidrokarbon konusunda da Kıbrıslı Türkler ile ayni masaya oturmaktan kaçıyorsunuz. Ambargoları da ağırlaştırarak sürdürüyorsunuz. Buna tahammülümüz kalmadı. Buna daha fazla izin vermeyeceğimizi tüm dünya bilmelidir.”

“Süratle KKTC’yi ayağa kaldıracağız”

Yardımcısı Fuat Oktay’ın bugün KKTC’yi ziyaret edeceği bilgisini de konuşmasında paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çağdaş bir Kuzey Kıbrıs inşa edeceklerini açıkladı:

“KKTC’de geniş bir çalışma başlatacağız ve süratle KKTC’yi çok daha farklı bir şekilde ayağa kaldıracağız. Maraş’tan tut ta Dipkarpaz’a kadar Ulaştırma Bakanlığımız, Çevre Şehircilik, belediyelerimiz de işin içinde olacak. Yoğun bir çalışma içine gireceğiz ve Kuzey Kıbrıs’ı modern bir devlet haline getireceğiz”