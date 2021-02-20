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"Sürdürülebilir ekonomik yaşam için önlemlere uymalıyız"

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), işletmelere yönelik; “Açılım süreci boyunca tüm çalışma düzenlerine ve kısıtlı çalışma saatlerine riayet etmemizin, sürdürülebilir açıķ kalmanın şartı olduğunu unutmamamız gerekmektedir” açıklamasında bulundu.

20 Şubat 2021 Cumartesi 10:21
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"Sürdürülebilir ekonomik yaşam için önlemlere uymalıyız"

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), işletmelere yönelik; “Açılım süreci boyunca tüm çalışma düzenlerine ve kısıtlı çalışma saatlerine riayet etmemizin, sürdürülebilir açıķ kalmanın şartı olduğunu unutmamamız gerekmektedir” açıklamasında bulundu.

Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin artan yerel vakalar nedeniyle 26 Ocak’ta başlayan ikinci kez kapanma kararı aldığı anımsatılarak, “24 gündür kapalı olan iş yerleri nedeni ile artık ekonomi ve yaşam standartları herkesi zorlamaya başlamıştır” denildi.

22 Şubat Pazartesi günü başlayacak kısmi açılımın, tüm ülkenin kalkınması için önemli bir süreç olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“KTTO , Sağlık Bakanlığı ile birlikte istişare ederek açılacak olan perakende mağazalar ve iş yerleri için Koronavirüse (Covid-19) karşı alması gereken önlemler kontrol listesi oluşturmuştur.

Açılım süreci boyunca tüm çalışma düzenlerine ve kısıtlı çalışma saatlerine riayet etmemizin sürdürülebilir açıķ kalmanın şartı olduğunu unutmamamız gerekmektedir.

Bir kez daha kapanmayı ekonomimiz kaldıracak durumda değildir.

Tüm paydaşların sürdürülebilir bir ekonomik hayatın devamı için tüm kurallara harfiyen uyması çok önemlidir.”

Açıklamada, perakende mağazalar ve iş yerlerinin Covid-19’a karşı alması gereken önlemler kontrol listesinin KTTO resmi web sayfasından/sosyal medya hesaplarından temin edilebileceği de belirtildi.

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