Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı

“Sürdürülebilir Enerjide Yeni Uygulamalar” semineri yarın

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği açıklama yaptı

09 Temmuz 2019 Salı 13:54
“Sürdürülebilir Enerjide Yeni Uygulamalar” semineri yarın

“Sürdürülebilir Enerjide Yeni Uygulamalar” yarın Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nde düzenlenecek seminerde ele alınacak.

AB Bilgi Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, seminer 18.00’de başlayacak. Seminerde AB'nin sürdürülebilir enerji politikası ve AB ülkelerinden iyi uygulamaların yanı sıra, Kıbrıs Türk toplumundaki durumu konuşulacak.

AB’nin uzun vadeli enerji stratejisinin bir parçası olarak 2020 ve 2030 yılları için emisyonların azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve AB'nin enerji karışımındaki yenilenebilir enerjilerin payının artırılması gibi hedefler belirlediği kaydedilen açıklamada, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarının 1990 yılı seviyelerine kıyasla yüzde 80-95 oranında azaltılması hedefine ulaşmak için bir Enerji Yol Haritası da oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada şu bilgiler de yer aldı:
“AB Mali Yardım Programı kapsamında, enerji verimliliği için 2008 ile 2013 yılları arasında 11.44 milyon Euro tahsis edildi. Bu desteklerle birlikte, enerji tüketiminin izlenmesini iyileştirmek amacıyla 21.000 adet uzaktan kumandalı elektronik sayaç monte edilmiş, ölçüm cihazlarının test ve kalibrasyonu için bir laboratuvar kurulmuş, güneş enerjisinin Kıbrıs'ta önemli bir enerji kaynağı olabileceğini ortaya koymak amacıyla adada 1,2 MW kapasiteli ilk güneş enerjisi santrali kurulmuş ve şebekelerin enterkoneksiyonu kolaylaştırılmıştır. Güneş enerjisi santrali 2011 yılından bu yana faaliyet göstermektedir”

banner22
Anahtar Kelimeler:
EnerjiYeniSeminerYarınHaberKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin hedefi 2023 sonuna kadar 26 sondaj
Türkiye'nin hedefi 2023 sonuna kadar 26 sondaj
Dikkat! Elektrik kesintisi
Dikkat! Elektrik kesintisi
Akıncı, “Gençlik Platformu” kurma hazırlığındaki gençlerle bir araya geldi
Akıncı, “Gençlik Platformu” kurma hazırlığındaki gençlerle bir araya geldi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim