Suriye Ordu Kaynaklarından Açıklama!

Suriye ordu kaynakları, Taşkent’e düşen cismin S 200 füzesi olduğunu duyurdu.

Syrian Military Capabilitys adıyla sosyal medya üzerinden yayın yapan, Suriye ordu kaynakları, Taşkent’e düşen cismi, Suriye’ynin İsrail uçaklarına fırlattığı füzenin kalıntısı olduğunu öne sürdü.

Suriye ordu kaynakları, düşen cisimin, İsrail jetini vurmak için Suriye'den gönderilen s-200 füzesi olduğunu ve enkazın etrafa toksik maddeler saçabileceğini belirtti.