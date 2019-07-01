Suriye Ordu Kaynaklarından Açıklama!

Suriye ordu kaynakları, Taşkent’e düşen cismin S 200 füzesi olduğunu duyurdu.
Syrian Military Capabilitys adıyla sosyal medya üzerinden yayın yapan, Suriye ordu kaynakları, Taşkent’e düşen cismi, Suriye’ynin İsrail uçaklarına fırlattığı füzenin kalıntısı olduğunu öne sürdü.
Suriye ordu kaynakları, düşen cisimin, İsrail jetini vurmak için Suriye'den gönderilen s-200 füzesi olduğunu ve enkazın etrafa toksik maddeler saçabileceğini belirtti.
Evinizden her gün birkaç saat çevrimiçi çalışabilmek için Googlela günlük 700 $ - 900 ABD doları kazanmaya başlayın. Haftalık olarak düzenli ödeme alın. İhtiyacınız olan tek şey bir bilgisayar, internet bağlantısı ve biraz boş zaman. Her şey doğruydu ve hayatımı tamamen değiştirdi. Daha fazla burada
....... >>>>>>>> www.WebJob98.Com