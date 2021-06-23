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Surlar İçi Harabeye Döndü, Esnaf Umudunu Yitirdi

Lefkoşa’nın göbeği Surlariçi Bölgesi’nde evler, ev içleri ve bahçeler çöplerle ve etrafta yıkık binalarla dolu. Bunun yanı sıra bölgede varlığı unutulan esnafta var.

23 Haziran 2021 Çarşamba 08:56
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Surlar İçi Harabeye Döndü, Esnaf Umudunu Yitirdi

Kardelen GÖKSU/ Gündem Kıbrıs Özel

Surlariçi Bölgesi’nde birçok bina yıkılmaya bırakılmışken aynı zamanda içleri çöple doldu. Görünen o ki bu durum, bölge halkının da yerel yönetimin de umurunda değil. Bölgede bulunan esnafın ise bulundukları bölgeden hem mutlu değil hem de umudunu yitirmiş durumda.

Bölge esnafının konuşmaları şu şekilde;

ÖZGÜN ŞONYA: “BU SÖYLENENLERE İNANMIYORUZ”

“10-20 senedir bizi başka yere taşıyacaklarını, 40 bin sterlin vereceklerini duyuyoruz. Biz artık bu söylenenlere inanmıyoruz.”

HASAN PEKDOĞAN: “BİZE OLANAK SAĞLANMIYOR”

“Her defasında kredi verelim 1 ay içerisinde buradan çıkın diyorlar. Bize verecekleri kredi, taşınmamıza yetmez. Yer göstermiyorlar, biz nasıl taşınacağız. Bize olanak sağlamıyorlar ki biz buradan çıkalım. Arkası kesildi başka hükümet geldi, yine aynı durumu yaşıyoruz.”

ADNAN OTTAŞ: “BİR BAKIYORSUN İŞ VE BİR BAKIYORSUN YOK”

“İşlerimiz piyasanın iniş çıkışına bağlı olduğu için bir bakıyorsunuz iş var bir bakıyorsunuz yok. Buradaki bütün esnafın durumları hemen hemen aynı.”

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