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Surlariçi’ne 14 yeni butik otel açılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, LTB sınırlarında görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

15 Kasım 2019 Cuma 09:49
Surlariçi’ne 14 yeni butik otel açılıyor

LTB’nin bu yıl da muhtarlara yaptığı anketin sonuçlarına ilişkin belediyenin şube amirleri ve yöneticileri ile yaptığı değerlendirme sonrasında yapılan toplantıda muhtarların şehre ilişkin görüş ve önerileri de alındı.

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Muhtarlarla İş Birliği Toplantısı’nda muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşı olduğunu ve Lefkoşa’yı beraber yönetmek için sorumlulukla çalıştıklarını söyledi.
Toplantıda Taşkınköy Muhtarı ve Lefkoşa İlçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Derviş Dizliklioğlu da kısa bir konuşma yaptı.

Başkan Harmancı, LTB olarak 2019’da altyapıya çok önem verdiklerini ve kanalizasyon ile yağmur suyu konularında farklı ihalelerle sıkıntılı birçok bölgelere çözümler getirdiklerini kaydetti.
Harmancı, “30 yılı aşkın süredir sıkıntılı olan Yenişehir’de çıktığımız ihale ile kanalizasyon sorununa çözümlemeler getirdik. Lefkoşa’nın bugünü ve geleceği için tarihi bir adım atarak AB finansmanıyla 70 milyon TL’lik Lefkoşa Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı Projesi çalışmalarına başladık. Lefkoşa şehrinin 30 yıl sonraki nüfus değişimi dikkate alınarak hazırlanan Lefkoşa Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı Projesi 2021’de tamamlanacak” dedi.

Surlariçi’nin artık geri dönülmez bir şekilde dönüşme yolunda ilerlediğini ve özellikle genç girişimlerin açtıkları işletmelerle bölgeye değer ve ilgi kazandırdıklarını söyleyen Başkan Harmancı, açılacak 14 yeni butik otel ile Surlariçi’nin daha da bir çekim merkezi haline geleceğini ifade etti.

Harmancı, şehirde hızla büyüyen nüfus göz önünde bulundurulduğunda otopark ihtiyacının gözlemlendiğini, 2020 yılında 2 alanı daha otopark olarak şehre kazandırmak için bütçe çalışmalarının da yapıldığını söyledi.

Harmancı, LTB El Ele Çocuk Merkezi‘nin yeni yerinin tadilat çalışması ile daha çok kadın ve çocuğa hizmet verecek yeni Kadın Sığınma Evi’nin de 2020 döneminde tamamlanacağını belirtti.
Bu yıl 2.kez yaptıkları Muhtarlar Anketi’nin kendilerine iyi bir rehber olduğunu, şehri beraber yönetmek ve katılımcı demokrasi açısından büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Harmancı, bu anket sayesinde tüm bölgelerdeki ihtiyaçları bölge muhtarlarının da yardım ve destekleriyle daha iyi tespit ederek çözüm yoluna gittiklerini ifade etti.
LTB Muhtarlar Masası sayesinde belediye-muhtarlar arası ilişkilerin çok iyi bir duruma geldiğini belirten Harmancı, Birim Sorumlusunun da hızlı, sağlıklı işleyen iyi ilişkinin kurulmasında önemli rolü olduğunu da vurguladı.

Yapılan ankette muhtarların tamamına yakınının belediyenin muhtarlıklarla ilişkisinden ve beraber çalışma yönteminden memnuniyet belirttiğini, LTB’nin iş bitiriciliği konusunda muhtarların büyük çoğunluğundan olumlu not aldığını kaydeden Harmancı bunun kendileri için çok önemli bir gösterge olduğunu da ifade etti.

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Surlariçi
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