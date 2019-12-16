Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki neden
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki...
İşte anne adaylarının en çok merak ettiği o soru
İşte anne adaylarının en çok...
Bebeklerde balık yağı nasıl kullanılır?
Çocuklar doğdukları andan 3 yaşına...
Dünyanın en güzel kadını belli oldu!
Dünyanın en güzel kadını
2020'de burcunuzu neler bekliyor?
2020'de burcunuzu neler bekliyor?

Sürücüler dikkat!

16 Aralık 2019 Pazartesi 20:06
Sürücüler dikkat!

Hamitköy Çemberi-Gönyeli çemberi arasındaki anayol tek şeritten kullanılacak.

Hamitköy çemberi – Gönyeli çemberi arasındaki Anayol kesiminde 17-21 Aralık tarihleri arasında bakım onarım çalışmaları yapılacak.

Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, bakım onarım çalışmaları nedeni ile çalışma yapılacak kesimlerde trafik, tek şeritten kontrollü olarak verilecek.

Açıklamada, bu yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica istendi.

Başka bölgelerde de çalışmalar yapılacak!

Doğancı Dönel Kavşağı ile Doğancı “T” Kavşağı arası kesimde, 17 Aralık 2019 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar 08.00-17.00 saatleri arasında bakım onarım çalışmaları yapılacaktır.

Çalışma saatleri içerisinde, Doğancı Dönel Kavşağı ile Doğancı “T” Kavşağı arasındaki kesim tamamen, Güzelyurt – Lefke Bölünmüş anayolunun ise Güzelyurt – Doğancı istikameti, Bostancı kavşağından itibaren trafiğe kapatılacaktır.

Ulaşım, Güzelyurt – Lefke tek şeritli anayolundan sağlanırken, Doğancı köyüne ulaşım, Güzelyurt – Lefke tek şeritli anayolu kullanılarak Güneşköy veya Aydınköy üzerinden sağlanacaktır.

Bu güzergahları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

Son Güncelleme: 16.12.2019 20:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atakan: Geçitkale kararı ülke güvenliğimiz için elzem bir adımdır
Atakan: Geçitkale kararı ülke güvenliğimiz için elzem bir adımdır
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu SOME eğitimleri düzenledi
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu SOME eğitimleri düzenledi
Planlı Gelişim İnisiyatifi KTMMOB’yi ziyaret etti
Planlı Gelişim İnisiyatifi KTMMOB’yi ziyaret etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim