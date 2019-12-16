Sürücüler dikkat!

Hamitköy Çemberi-Gönyeli çemberi arasındaki anayol tek şeritten kullanılacak.

Hamitköy çemberi – Gönyeli çemberi arasındaki Anayol kesiminde 17-21 Aralık tarihleri arasında bakım onarım çalışmaları yapılacak.

Karayolları Dairesi’nden verilen bilgiye göre, bakım onarım çalışmaları nedeni ile çalışma yapılacak kesimlerde trafik, tek şeritten kontrollü olarak verilecek.

Açıklamada, bu yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica istendi.

Başka bölgelerde de çalışmalar yapılacak!

Doğancı Dönel Kavşağı ile Doğancı “T” Kavşağı arası kesimde, 17 Aralık 2019 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar 08.00-17.00 saatleri arasında bakım onarım çalışmaları yapılacaktır.

Çalışma saatleri içerisinde, Doğancı Dönel Kavşağı ile Doğancı “T” Kavşağı arasındaki kesim tamamen, Güzelyurt – Lefke Bölünmüş anayolunun ise Güzelyurt – Doğancı istikameti, Bostancı kavşağından itibaren trafiğe kapatılacaktır.

Ulaşım, Güzelyurt – Lefke tek şeritli anayolundan sağlanırken, Doğancı köyüne ulaşım, Güzelyurt – Lefke tek şeritli anayolu kullanılarak Güneşköy veya Aydınköy üzerinden sağlanacaktır.

Bu güzergahları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.