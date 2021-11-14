Sürücülerin dikkatine!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle başkent Lefkoşa’da ve Boğaz bölgesinde birçok noktaya saat 16.00’a kadar elektrik verilmeyecek.
Elektrik kesintileri nedeniyle Ortaköy ışıkları da çalışmıyor.
Haber merkezine ulaşan vatandaşlar sabah saatlerinde ışıkların çalışmamasının problem yarattığını öğle saatlerinde trafik yoğunluğunun artması ile olası trafik kazalarının yaşanabileceğine dikkat çekti.
Vatandaşlar, polis ekiplerini bölgede önlem almaya davet etti.
Kaynak: Haber Kıbrıs