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SÜT BEDELLERİ ÖDENDİ

Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 1- 15 Aralık 2020 devresine ait küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bakiyesinin bugün ödendiğini açıkladı.

05 Şubat 2021 Cuma 13:54
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SÜT BEDELLERİ ÖDENDİ

Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 1- 15 Aralık 2020 devresine ait küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bakiyesinin bugün ödendiğini açıkladı.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1 - 15 Aralık 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 648 üretici için toplam 18.5 milyon TL’lik çiğ süt bedelinin geriye kalan yüzde 50’lik (9.25 milyon TL’lik) kısmı üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.

Bakanlar Kurulu’nu kararları doğrultusunda 16-31 Aralık 2020 dönemine ait süt bedellerinin ödemesi 15 Şubat 2021 sonrasına ertelendi.

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