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Süt Bedelleri Ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Haziran devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tümünün bugün ödeneceğini bildirdi.

27 Temmuz 2021 Salı 13:45
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Süt Bedelleri Ödeniyor

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1 - 15 Haziran 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 841 üretici için çiğ süt bedellerinin yüzde 100'ü olan 21,296,137.98 TL bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.

Son Güncelleme: 27.07.2021 16:39
Anahtar Kelimeler:
Süt Bedelleri Ödeniyor
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