Süt Bedelleri Ödeniyor

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1 - 15 Haziran 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 841 üretici için çiğ süt bedellerinin yüzde 100'ü olan 21,296,137.98 TL bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.