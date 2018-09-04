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Süt de yoğurt da dil yakacak

04 Eylül 2018 Salı 13:42
Süt de yoğurt da dil yakacak

Koop-Süt Yönetim Kurulu, ürettiği tüm süt ve süt ürünlerine zam yaptı. Toptan fiyatlar üzerinden yapılan zamlar, market fiyatlarına da yansıyacak. Yeni fiyatlar bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

Havadis’in edindiği bilgiye göre bugünden itibaren geçerli olacak olan Koop-Süt ürünlerinin yeni ve eski fiyatları şöyle:

Ürün                            Eski Fiyat – Yeni Fiyat

Süt 1L:                            3.80 TL – 4.60 TL

Süt 1L (Yarım yağlı):         3.95 TL – 4.75 TL

Süt 1L (Yağsız):                4.15 TL – 5 TL

Süzme Yoğurt (500 GR):   4.55 TL – 5.35 TL

Süzme Yoğurt (1 KG):       8.25 TL – 9.95 TL

Yoğurt (200 GR):              1.40 TL – 2 TL

Yoğurt (650 GR):              4.55 TL – 6.45 TL

Yoğurt (800 GR):              5.55 TL – 7.85 TL

Ayran (200 ML):                0.80 TL – 1 TL

Ayran (500 ML):                2.85 TL – 3.55 TL

Ayran (1 L):                      4.35 TL – 5.65 TL

Ayran (2 L):                      7.85 TL – 10.44 TL

Az tuzlu hellim (1 KG):          30 TL – 40 TL

Diyet hellim (1 KG):              30 TL – 40 TL

Hellim (1 KG):                      27 TL – 37 TL

ZAM, ZAMMI TETİKLEDİ: Koop-Süt Yönetim Kurulu’nun zam gerekçeleri:

1- Çiğ süte yapılan zam

2- Elektrik zammı

3- Akaryakıt zammı

4- Türkiye’den getirilen malzemelerin dolara endeksli satılması

5- Ambalaj maliyetlerinin, dolara endeksli şekilde, 0.65 TL’den 0.98 TL’ye yükselmesi

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Anahtar Kelimeler:
Süt ürünleriHaberKKTC
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insan 2018-09-04 14:04:35

BİRA FİYATI 4,25,,...........ADALETNI BUUUUUUUUUUUUU

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RUHSUZLAR 2018-09-04 14:33:02

ALLAH TÜKETSİN SİZİ ARTIK

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Ozlem 2018-09-04 14:51:44

İyi bok yapdiz

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Mağusalı 2018-09-04 15:05:30

Uzun zamandır yağsız süt içiyorum.Marketlerde 5 tl.Zaten peşin peşin koydular.Kim denetliyor.Allah hepinizin b.... versin.

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Kazim 2018-09-04 15:16:08

Turkiye baska devletlerle tl uzerinden alis veris isterken necen bizimle dolar uzerinden yPiyor. E bunun adi ana kzzigi

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vatandaş 2018-09-04 15:41:49

Allah bin gara belanızı versin be gavvoleemmmm artıııııkkkk

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cansu 2018-09-04 15:08:56

umarım bu halk sandıkta size cevabını verir.Allah belanızı versin hükümet gibi siizn

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