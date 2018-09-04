Süt de yoğurt da dil yakacak

Koop-Süt Yönetim Kurulu, ürettiği tüm süt ve süt ürünlerine zam yaptı. Toptan fiyatlar üzerinden yapılan zamlar, market fiyatlarına da yansıyacak. Yeni fiyatlar bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

Havadis’in edindiği bilgiye göre bugünden itibaren geçerli olacak olan Koop-Süt ürünlerinin yeni ve eski fiyatları şöyle:

Ürün Eski Fiyat – Yeni Fiyat

Süt 1L: 3.80 TL – 4.60 TL

Süt 1L (Yarım yağlı): 3.95 TL – 4.75 TL

Süt 1L (Yağsız): 4.15 TL – 5 TL

Süzme Yoğurt (500 GR): 4.55 TL – 5.35 TL

Süzme Yoğurt (1 KG): 8.25 TL – 9.95 TL

Yoğurt (200 GR): 1.40 TL – 2 TL

Yoğurt (650 GR): 4.55 TL – 6.45 TL

Yoğurt (800 GR): 5.55 TL – 7.85 TL

Ayran (200 ML): 0.80 TL – 1 TL

Ayran (500 ML): 2.85 TL – 3.55 TL

Ayran (1 L): 4.35 TL – 5.65 TL

Ayran (2 L): 7.85 TL – 10.44 TL

Az tuzlu hellim (1 KG): 30 TL – 40 TL

Diyet hellim (1 KG): 30 TL – 40 TL

Hellim (1 KG): 27 TL – 37 TL

ZAM, ZAMMI TETİKLEDİ: Koop-Süt Yönetim Kurulu’nun zam gerekçeleri:

1- Çiğ süte yapılan zam

2- Elektrik zammı

3- Akaryakıt zammı

4- Türkiye’den getirilen malzemelerin dolara endeksli satılması

5- Ambalaj maliyetlerinin, dolara endeksli şekilde, 0.65 TL’den 0.98 TL’ye yükselmesi