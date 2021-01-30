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SÜTEK’TEN POZİTİF VAKA VE TEMASLILAR HAKKINDA AÇIKLAMA

SÜTEK’te bir çalışanın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ve diğer çalışanlarında temaslı olarak karantinaya alınmasının ardından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan resmî açıklama yapıldı.

30 Ocak 2021 Cumartesi 17:06
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SÜTEK’TEN POZİTİF VAKA VE TEMASLILAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Açıklama şu şekilde:

Basında da yer aldığı üzere 29 Ocak 2021 tarihinde bir kurum personelinde Covid 19 pozitif çıkmasından dolayı kurumumuz çalışanlarının çoğu maalesef 1. derece temaslı olarak karantinaya alınmıştır. Dün itibariyle tüm kurum personeline yapılan PCR testlerinde diğer tüm personel negatif çıkmıştır.
SÜTEK olarak gerek süt toplama gerekse analizlerin yapılması ve dağıtım ile ilgili gerekli tüm önlemler alınmış olup, süreç içerisinde sütün toplatılması, dağıtılması ve tahlil işlemleri aynı şekilde devam etmektedir.
Bu süreçte ödemelerde aksama yaşanmaması için imalatçılarımızın 1.02.2021 tarihinde Pazartesi günü iç piyasa fatura ödemelerinin son günü olması dolaysı ile SÜTEK'in veznesi kapalı olacağından imalatçıları fatura ödemelerini Kooperatif Merkez Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankası bulunan SÜTEK hesaplarına havale ederek ödemelerinini gercekleştirebilecektir.
Banka hesap numaralarını bilmeyen imalatçılar 05488663202 numaralı telefondan bilgi alabilir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Süt Endüstrisi Kurumu

Son Güncelleme: 30.01.2021 18:11
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