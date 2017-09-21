Sütlüce’de tarla günü ve gece eğitimi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Sütlüce köyü ile sürdürdü.

Bu çerçevede dün Sütlüce köyündeki ilkokul binası önünde üreticilerle buluşup tarlaları ziyaret edilerek yerinde tavsiyelerde bulunuldu.

Dün akşam Sütlüce Dayanışma ve Aktivite Derneği’nde ‘‘Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı” ile Zeytin Yetiştiriciliği konularında Tarım Dairesi uzmanları tarafından üreticilere eğitim verildi.