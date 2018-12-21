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Sütte Aflatoksin Tehlikesi!

SÜTEK Müdürü Fide Kürşat, sütte görülen Aflatoksin maddesiyle ilgili son durumu anlattı…

21 Aralık 2018 Cuma 17:30
Sütte Aflatoksin Tehlikesi!

Nemli hava koşullarıyla birlikte yemlerdeki küf oluşumunun, bu yemleri tüketen hayvanların sütlerinde Aflatoksin görülmesine yol açtığını belirten Kürşat, SÜTEK tarafından alınan ve imalathanelere ulaşan sütte böyle bir sıkıntı bulunmadığını, gerekli kontrollerin yapıldığını açıkladı…

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Kürşat, günlük olarak tüm sütleri kontrol ettiklerini ancak elden alınan sütlerin özellikle bu dönemde alınmasını tavsiye etmediklerini ancak imalathanelere ulaşan sütlerin büyük rahatlıkla tüketilebileceğini açıkladı…

SÜTEK tarafından toplanan tüm sütlerin kontrol edildiğini açıklayan Kürşat, evde kendi ihtiyacını gidermek için elden süt alan tüketicilerin dikkatli olmasını tavsiye etti…

Fide Kürşat, marketlerde alınan sütlerin ise rahatlıkla tüketilebileceğini yineledi… 

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
SütAflatoksinTehlikeSÜTEKFide KürşatHaberGündemKıbrıs
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